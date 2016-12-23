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23 Aralık 2016 11:10

Kaymakam Öz’den Başkan Orhan’a veda ziyareti

Kaymakam Öz’den Başkan Orhan’a veda ziyareti

23 Aralık 2016 11:10

Kaymakamlar Kararnamesi ile Aziziye Kaymakamlığı görevinden Denizli Honaz İlçesi Kaymakamlığı’na atanan Zafer Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a veda ziyaretinde bulundu.
Başkan Orhan ile makamında bir süre görüşen Kaymakam Öz, üç yıldır Aziziye’de görev yatığını ve elinden geldiğince ilçeye güzel hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. İlçede bulunduğu süre zarfında çok iyi dostluklar ve arkadaşlıklar edindiğini kaydeden Öz, “Kurumlar arası istişare ve diyaloğu en üst seviyeye çıkarma adına bir dizi çalışmalar yaptık. Bu istişareler neticesinde başta belediyemiz olmak üzere, tüm kurumlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde ekip ruhunu da harekete geçirerek önemli çalışmaların altına imza attık. Buradan çok iyi anılarla ayrılıyorum. Aziziye’nin kadirşinas halkının her zaman yüreğimde ayrı bir yeri olacak. Çalışma süresi boyunca her zaman desteklerini gördüğüm Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’a, ekibine ve kadirşinas halkımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Kaymakam Öz’e ilçeye sunduğu hizmetler ve katkıları için teşekkür etti. Görevi süresince Kaymakam Öz’le her zaman işbirliği, dayanışma ve gönül birliği içerisinde hizmet ürettiklerinin altını çizen Başkan Orhan, “Kaymakam Öz, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca Aziziye’ye güzel eserler bıraktı. Devlet-millet dayanışmasının ve kaynaşmasının en güzel örnekleri Aziziye’de sergilendi. İnsan odaklı hizmetleri ve projeleriyle gönüllerde derin izler bıraktı. Özverili ve takdir toplayan çalışmalarıyla milletimizin gönlüne girmeyi başardı. Ben hemşehrilerim adına ilçemize sunduğu güzel hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum.” dedi.
Başkan Orhan, Kaymakam Öz’ü Oltu Taşı tesbih ve 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nı simgeleyen milli irade heykeli hediye ederek uğurladı.



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