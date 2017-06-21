Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 14:58

Kaymakam Turan, muhtarlarla iftarda buluştu

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, düzenlediği iftar yemeğinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Turan, muhtarlarla iftarda buluştu

21 Haziran 2017 14:58


Kaymakam Şenol Turan, “Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin bir kat daha pekiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. Bizlerde ramazan ayının feyzinden faydalanmak amacıyla bir arada birlikte olalım dedik. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi kutluyor ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum” dedi.


Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde yapılan iftar yemeğinde mahalle muhtarlarının yanı sıra İlçe protokolü ve STK başkanları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!