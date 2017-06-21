Kaymakam Turan, muhtarlarla iftarda buluştu

Kaymakam Şenol Turan, “Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, sevginin, saygının, sabrın ve kardeşliğin daha da güçlendiği, birlik ve beraberliğin bir kat daha pekiştiği, Ramazan ayı mübarek bir aydır. Bizlerde ramazan ayının feyzinden faydalanmak amacıyla bir arada birlikte olalım dedik. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bu vesile ile tüm Müslüman aleminin bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi kutluyor ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum” dedi.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde yapılan iftar yemeğinde mahalle muhtarlarının yanı sıra İlçe protokolü ve STK başkanları katıldı.