Kaymakam Turan şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi

Kaymakam Turan iftar yemeğinin ardından iftar yemeğine katılan bütün Şehit ve Gazi yakınlarını masalarını ziyaret ederek hepsiyle teker teker ilgilendi ayrıca birer buket çiçek dağıttı.

Şehit ve Gazi ailelerinin dertlerini dinleyen Kaymakam Turan, “Ramazan-ı Şerifinizi gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Bizim tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının tarihidir. Malazgirt’i Battal Gazi’den, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünebilir miyiz? Çanakkale Seyit Onbaşı’nın cesareti, Kınalı Hasan Ağa’nın saflığı Doktor Tarık Nusret’in özverisi olmadan okunabilir, anlaşılabilir mi? Kurtuluş Savaşımızın her bir cephesi şehit ve gazilerimizin hikayeleriyle bezeli değil midir?” dedi.

Şehit ve Gazi aileleri Kaymakam Turan’ın göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakadan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Yemeğe Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Kaymakam Adayı Mehmet Sadık Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Erdal Şahin, Eminiyet Müdürü Enis Şİmşek, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şavaş Olgun ,Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Gazi Atmaca ve Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Mustafa Bektaş’ın yanı sıra Şehit ve Gazi yakınları katıldı.