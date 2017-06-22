Kaymakam Yavuz ve Başkan Bulutlar vatandaşlarla birlikte iftar yaptı

Tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Kaymakam Mehmet Yavuz, vatandaşlarla birlikte iftar açmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “İslam aleminde kardeşlik ve yardımlaşma bağlarının kabardığı bu bereketli Ramazan ayında, vatandaşlarımızı Palandöken Belediyemizin geleneksel hale getirdiği bu bereketli sofralar da ziyaret ederek iftar sofrasını birlikte paylaşmak bizleri çok mutlu etti. Bu bereket ayında olduğu gibi her zaman Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Devlet vatandaşıyla halkıyla vardır. Fakir ve zengin ayrımı olmadan insanların aynı sofrada bir araya gelmesi de Ramazanın ayrı bir güzelliğidir. İnşallah Ramazan ayının bereketini hep beraber yaşayacağız. Ben bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.

Başkan Bulutlar: “İftar sofraları kalpleri birleştirdi”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ise, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğimiz 11 ayın sultanı Ramazan’da biz de belediye olarak kalpleri birleştirdik. İlçemiz de bir klasik haline gelen iftar organizasyonuyla ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir ay boyunca belediye olarak ilçemiz de aşı olmayana aş götürmeye gayret ettik. Zaman zaman vatandaşlarımızla birlikte iftarımızı burada açtık. Eksiğimizi görerek her yıl bu eksiklerimizi gidererek daha iyi sonuçlar aldık. Vatandaşlarımızın iftar sofralarımıza ve bizlere gösterdiği ilgi ve alaka bizlere son derece mutlu etti. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul etsin. Ramazan Bayramımız tüm İslam alemine ve şehrimize mübarek olsun ” diye konuştu.

Kaymakam Yavuz ve Başkan Bulutlar, ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını vatandaşlarla birlikte açtılar.

Yenişehir Solakzade Camii bahçesinde düzenlenen iftara Palandöken İlçe Kaymakamı Mehmet Yavuz ile eşi Nurgül Yavuz ve Belediye Başkanı Orhan Bulutlar katıldı.