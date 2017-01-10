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10 Ocak 2017 15:51

Kaymakam Yavuz’dan Başkan Bulutlar’a ziyaret

Kaymakam Yavuz’dan Başkan Bulutlar’a ziyaret

10 Ocak 2017 15:51

Antalya Vali Yardımcısı iken Palandöken İlçe Kaymakamlığına atanan Mehmet Yavuz, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Bulutlar, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Görevine yeni başlayan Kaymakamımız Mehmet Yavuz ile birlikte Palandöken ilçesine daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Palandöken Kaymakamı olarak 20 Aralık’ta göreve başlayan Mehmet Yavuz, görevinin ilk gününde kendisini ziyaret eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a iade-i ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Bulutlar, Kaymakam Yavuz’a ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
BULUTLAR “AŞILAMAYACAK ENGEL YOK”
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ziyarette yaptığı konuşmada Kaymakam Yavuz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “ Doğu Anadolu Bölgesinin dolaysıyla şu anda mevsimsel olarak Erzurum’un beyaz incisi Palandökenimiz kış turizm anlamında ülkenin en önemli kentlerinden biri. Palandöken, 165 bin nüfusuyla birçok ilden büyük bir ilçe. Birçok güzellik te ilçemizi sınırları içinde yer alıyor. Görevimizin ağırlığının farkındayız. Sizlerle birlikte ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağız. El ele verdiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Uyum içinde Palandöken ilçemizi daha iyi hale getirmek için çalışacağız” dedi.
YAVUZ “SAMİMİYET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”
Palandöken İlçe Kaymakamı Mehmet Yavuz ise samimiyetlerin den dolayı Başkan Bulutlar ve ekibine teşekkür ederek, “ Palandökenimize geleli 20 günü geçti. İlk ziyaret eden siz oldunuz. Bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. 165 bin nüfus birçok ilden daha fazla insanın yaşadığı bir kent. İlçenin coğrafi yapısı da çok farkı. Ancak Palandöken’de yaşayan herkesin mutlu olması için hep beraber çalışacağız. Palandöken’de görev yapmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Kaymakam Yavuz ve Başkan Bulutlar uzun süre Palandöken ilçesi ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.



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