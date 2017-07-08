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08 Temmuz 2017 10:23

Kayserispor, Erzurum’da teknik ve taktik çalıştı

Kayserispor, yeni sezon öncesi Erzurum’da kampa girdi.

Kayserispor, Erzurum’da teknik ve taktik çalıştı

08 Temmuz 2017 10:23

Sarı-kırmızılı ekip, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenmanda teknik ve taktik çalıştı.


Kayserispor, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Sarı- kırmızılılar, 1. etap çalışmalarını sürdüreceği Erzurum’da kampa girdi.


Teknik Direktör Marius Sumudica nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcular teknik ve taktik çalıştı. Kayserispor’un yeni transferi Asamoah Gyan’ın ise ilerleyen günlerde takıma katılacağı belirtildi.


Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, amaçlarının ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi. Takımı düşme korkusundan uzak tutacaklarını ifade eden Sumudica, “Takımla ilk kampımızı yapıyoruz. Ben üç dört tane daha futbolcu bekliyorum. Hep birlik olduk, benim için önemli olan da bu zaten. Yeni gelen futbolcular ve benim için de kolay değil. Ağlamak için hiç zamanımız yok. Benim buraya gelme sebebim iyi bir ekip oluşturmak. Bütün kondisyonumuzla burada hazırlanıyoruz çok mutluyum. Çok iyi bir takım kurmayı hedefliyorum. Futbolcularımız çok kaliteli ve iyi futbolcular. İyi bir grup oluşturduk. Menajerle, başkanla beraber ve bütün olursak, hepimiz aynı yöne doğru yürürsek, herkes memnun kalacaktır. Takımı düşme korkusundan uzak tutup ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.




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