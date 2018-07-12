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12 Temmuz 2018 10:18

Kayserispor, hazırlık maçında Altınordu’yu 3-2 yendi

Sezon öncesi kampını Erzurum’da yapan Kayserispor, TFF 1.

Kayserispor, hazırlık maçında Altınordu’yu 3-2 yendi

12 Temmuz 2018 10:18

Lig ekiplerin Altınordu FK ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor Şamil Çinaz’ın 1, Umut Bulut’un 2 golüyle maçı 3-2 kazandı.


Sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapan Kayserispor, TFF. 1 Lig ekiplerinden Altınordu FK ile hazırlık maçı yaptı. Maça iyi başlayan Altınordu FK Alican Özfesli’nin penaltıdan attığı golle 24. dakikada skoru 1- 0 yaptı. 9 dakika sonra Fatih Aktay’ın golüyle skoru 2-0’a getiren Ege ekibi ilk yarıyı bu skorla tamamladı.


İkinci yarıya hızlı başlayan sarı kırmızılı ekip 70. dakikada Umut Bulut’un ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. Ataklarını sıklaştıran Kayserispor son dakikada Şamil Çinaz’ın golüyle beraberliği yakaladı. Maç böyle bitecek derken Kayserispor’un ilk golünü atan Umut Bulut sahneye çıkarak skoru 3-2’ye getirdi.


Bu skorla Kayserispor sezon öncesi kamp yaptığı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.




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