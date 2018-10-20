Kaza kurşunuyla şehit olan asker memleketi Adana'ya uğurlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kuruşunu sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Hakan Atan'ın cenazesi Erzurum'dan memleketi Adana'ya uğurlandı.

Kars'ın Orbay Kışlası'nda kulübede nöbet tutan erler Ramazan Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada Ramazan Ş.'nin tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, Hakan Atan'ın başına isabet etti. Askeri yetkililer tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan piyade er Atan, yaşamını yitirdi.

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen şehit Hakan Atan, otopsi sonrasında Erzurum Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenle askeri uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı.