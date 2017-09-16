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16 Eylül 2017 00:52

Kaza mahalline giden asker yoldaki dev çukura düştü

Erzurum’da iki aracın karıştığı trafik kazasına giden jandarma ekibinden bir asker, yol yapım çalışması yapılan yerdeki dev çukura düştü.

Kaza mahalline giden asker yoldaki dev çukura düştü

16 Eylül 2017 00:52


Olay, Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu ekipleri tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarının bulunduğu yolda Ömer Faruk Kaya yönetimindeki 25 EV 477 plakalı otomobil ile Ertunç Durmaz yönetimindeki 25 NE 427 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen bir kadın ve bir erkek yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra kaza mahallindeki yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Önlem alan asker 10 metrelik dev çukura yuvarlandı


Kazanın yaşandığı yolda önlem almak için gelen jandarma ekibinden bir asker, tek şeridi yol yapım çalışması nedeniyle kazılan dev çukura düştü. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen asker yaralandı. Çevredekiler tarafından güçlükle çukurdan çıkarılan M.Ü. isimli asker, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Çift şeritli yolun tek şeridini kaplayan dev çukurla ilgili uyarı işaretinin bulunmadığını belirten kazazedeler, “Yolda hiçbir şekilde uyarı levhası yoktu. Biz de daralan yola girdikten sonra tek şeride geçtik kafa kafaya çarpıştık. Yakınlarımız yaralandı hastaneye götürdüler. Jandarma buraya geldi önlem aldı. O sırada askerlerden birisi çukura yuvarlandı. Böyle bir çalışma olmaz olsun” dediler.


Yaşanan olay sonrası Erzurum-Tortum karayolunda trafik tıkanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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