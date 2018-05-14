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14 Mayıs 2018 10:55

Kazada ölen 5 kişiden 4’ünün kimlikleri belirlendi

Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün kimlikleri belirlendi.

Kazada ölen 5 kişiden 4’ünün kimlikleri belirlendi

14 Mayıs 2018 10:55


Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzurum’un Çat ilçesinin 10’uncu kilometresindeki Parmaksız köyü mevkiinde meydana geldi. 34 SR 7769 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 ED 535 panelvan tipi araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1’i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Erzurum’daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Ölenlerin kimlikleri belirlendi


Kazada hayatını kaybedenlerin Bingöl Karlıova nüfusuna kayıtlı otomobil sürücüsü Serdar Yasin, kız kardeşi Songül Coşkun, yeğeni çocuk Umut Coşkun, yengesi Binnaz Yasin olduğu tespit edildi. Diğer 1 kişinin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.


Öte yandan, hayatını kaybedenlerin İstanbul’dan Karlıova’ya Şefika Yasin’in cenazesi için geldikleri ve defin işlemlerini tamamladıktan sonra geri dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.




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