Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Vali Memiş'i ziyaret etti

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Büyükelçi Saparbekuly, “Kazakistan Türkiye'nin ekonomik ve ticari partneridir bizim açımızdan Türkiye dünyada ki en önce gelen ülkedir” dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Anakara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile birlikte Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kazakistan'ın Türkiye açısından dost ve kardeş ülke olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş,“ Kazakistan Büyükelçimizin bugün burada olması bize mutluluk veriyor. Ticaret Borsamız ve Sanayici erbabımızla Erzurum için neler yapılabileceği üzerine Erzurum ve Kazakistan'da ki iş adamlarıyla birlikte iki ülke arasında hangi katma değeri yapabiliriz iki kardeş ve dost ülke birbirine hangi alanlarda yardımcı olunabilir bu konuları konuşacağız. Bütün dünyanın arayışı ticaret ve diğer alanlarda öncelik olarak güven. Güveni sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi ortak kültür, ortak coğrafya, ortak hedefler ve ortak hayaller dolayısıyla bizim hem Cumhurbaşkanımızın hem de Kazakistan Devlet Başkanı'nın çok yakın ilişkileri oldukça iyi olduğunu biz gibi bütün dünya biliyor. Bizde bu ilişkiye yerel bazda Erzurum ölçekli neler yapabiliriz, hangi değerleri katabiliriz, biz size neler yapabiliriz, sizler bize neler yapabilirsiniz bu konuların konuşulması için bir fırsat olacak” dedi.

Türkiye'nin Kazakistan'ın stratejik partneri olduğunu vurgulayan Büyükelçi Abzal Saparbekuly, “ Kazakistan ve Türkiye dost ülkeler olmaktan öte özellikle bir kardeş ülkelerdir. Bir şekilde dostu bulabilirsiniz ama kardeşlik Allah tarafından verilmiş bir nimettir. Özellikle Türk dünyasında Kazakistan ve Türkiye çok önemli ülkelerdir. Türk dünyasının batısında Türkiye doğusunda Kazakistan vardır. Cumhurbaşkanlarımızın dediği gibi Kazakistan, Türkiye ilişkileri hep halkların kardeş, dosttur hep halklarımızın çıkarları çerçevesinde gelişmektedir ve öylede olması gerekmektedir. Kazakistan Türkiye'nin ekonomik ve ticari partneridir bizim açımızdan Türkiye dünyada ki en önce gelen ülkedir hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel açıdan Türkiye bizim stratejik partnerimizdir. Kazakistan'da bin 600 yakın Türk şirketi faaliyet gösteriyor bunları çoğu hizmet, turizm, otelcilik ve gıda sektöründe yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Özellikle Türk yatırımcılara Kazakistan'da destek verdiklerini belirten Büyükelçi Saparbekuly, “Kazakistan'da ki Türk yatırımcılarımıza yüzde 6'lık bir yerel para biriminden kredi sağlıyoruz. Bazı yatırımcılarımızı arsa, gayrimenkul ve gümrük vergilerinden 10 yıla kadar muaf tutuyoruz. İhracat yapan şirketlerimize öncelikle desteğimizi veriyoruz. Özellikle Kazakistan'da bulunmayan mesela hayvancılık sektöründe çok özel imtiyazlar veriyoruz. Kazakistan'ın 18 milyon nüfusu var ama bizim ortak gümrük birliğimiz var oda bir 200 milyonluk pazar demek onun dışında sadece Çin sınırındaki pazarı dikkate alırsak orada da 500 milyonluk bir pazar var 70 milyonluk bir Orta Asya pazarı var. Özellikle komşu ülkelerimizde gümrük vergisi uygulanıyor mesela Türkiye'den Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a mal satmak bizde olan gümrük vergisinden daha yukarıda bizde daha ucuz durumda. O açıdan devletlerimiz arasında ki siyasi, kültür ve eğitim alanında ki ilişkiler üst seviyede ama bunları da daha üst seviyeye taşımak için ekonomi ve ticaret alanında ki ilişkilerimizi geliştirmemi gerekiyor” dedi.

Yapılan görüşmenin ardında Vali Okay Memiş, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'e Oltu taşı tespihi hediye etti.