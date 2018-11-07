Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'den Başkan Sekmen'e ziyaret

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Büyükelçi Saparbekuly, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret ettikten sonra beraberindekiler EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Genel Sekreter Beşir Var ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Başkan Mehmet Sekmen ile görüşen Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ziyarette Kazakistan ve Türkiye arasında geçmişten gelen tarihi ve kültürel bağa vurgu yaptı. Saparbekuly, Kazakistan ve Türkiye ilişkilerinin önemine dikkati çekti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağlar köklü bir geçmişe dayanmaktadır” dedi.