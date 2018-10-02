Erzurum'da şebeke hattı için yapılan kazı esnasında insan kemikleri bulundu.

Erzurum merkez Araplardüzü olarak bilinen mevkide yapılan kazı esnasında çok sayıda insan kemiği ortaya çıktı.

Kemikler mezarlık müdürlüğü yetkilileri nezaretinde iş makinesi ile kamyonun kasasına yüklenerek Asri mezarlığında belirlenen bir noktada yeniden toprağa gömüldü.

Kemiklerin Osmanlı - Rus savaşı döneminden kalma kalıntılar olduğunun tahmin edildiği belirtildi.