Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı bağış

Bağışçı öğrenciler, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ömer Özdemir ve Rehber Öğretmen Adem Polat ile birlikte TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret ettiler.

Ziyarette Vakıf Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, bağışı teslim alırken vakfın faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen vakıf temsilcisi Sabri Topdağı, “Sizleri bu örnek davranışınızdan dolayı kutlarken, sizin gibi yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, bilinçli, pırıl pırıl gençleri yetiştiren anne-babalarınıza ve değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Yurdumuzun ve milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi, engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlayan, çocuklarına üniversiteyi bitirene kadar yardım yapan, gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışınız ile çok anlamlı bir katkıda bulundunuz. Yaptığınız bağışla; “Aziz Şehitlerimizin geride bıraktığı yakınları ile malul ve gazilerimiz bize emanet” dediniz. Örnek davranışınızla bizlerin de geleceğe daha da ümitle bakmamızı sağladınız. Bu nedenle hepinize,Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu’nun tüm öğrencilerine, sizleri vatan ve millet sevgisiyle büyüten, yetiştiren ana-babalarınıza ve öğretmenlerinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.” dedi.

Bağışçı öğrenciler de, “Vakfın yaptığı hizmetlerin çok önemli olduğunu görüyor ve memnuniyetle takip ediyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden, her türlü koşulda mücadele eden Mehmetçiklerimize destek olmayı en önemli görev olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız” dediler.

Yaptıkları bağışın makbuzunun Vakıf Temsilcisi Topdağı tarafından öğrencilere takdim edilmesinden sonra topluca fotoğraf çektirildi.