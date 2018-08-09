Kazım Karabekir Stadyumuna Süper Lig makyajı

23 bin 700 kişi kapasiteli stadyumda Süper Lig standartlarında olabilmesi için 100’e yakın değişiklik yapılacak.

Stadyumda basın tribünlerinin yenilenmesi, yeni skorboardların eklenmesi, canlı yayın alt yapısının oluşturulması, seyirci koltukların yenilenmesi, aydınlatmaların onarılması ve VAR sistemi için yapılacak olan bilişim sistemi gibi çalışmalar yapılıyor.

Ünsal Kıraç: “Stadyumu Beşiktaş maçına yetiştireceğiz”

B.B. Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç stadyuma çok fazla yenilik yapıldığını Erzurum’a yakışır bir stadyum haline geldiğini ifade ederek “Stadyumumuz da yaklaşık 1.5 aydan berri çalışmalar devam ediyor. Bize federasyondan gelen resmi yazıda burada 100’ün üzerinde yapılması gereken iş vardı. Bunların yapılmaması halinde burada Süper Lig müsabakasının oynanamayacağını resmi yazıyla bize bildirdiler. Bizde 1.5 aydan berri yaklaşık 30 işçiyle birlikte çalışıyoruz. Şuana kadar sahanın ışıklandırılması yeniden ele alındı. Canlı yayın altyapısının oluşturulmasına başladık bu çok önemli bir konu ve maliyetli yaklaşık 1 milyon civarında gideri var bunun. Basın tribünü yenilendi skorboardlar yenilendi. İnşallah bu çalışmaları Beşiktaş maçına yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Localara talep yok”

Yeni yapılan 57 locaya talep olmadığını yakın zamanda taleplerin artmasını beklediklerini de belirten Kıraç, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda stadyumumuzda birkaç tane loca vardı. Bu yıl loca çalışmasına da çok önem verdik şuan da stadyumun 4 bir tarafında yeni localarımız var bunlar toplam da 57 loca ediyor. Tabi locayı yaptık da bize localar yapılmadan önce çok talep eden vardı. Bize loca yapar mısınız diye talepler alıyorduk. Şuanda maalesef 57 locamız tamamen bitmesine rağmen henüz taraftarımızdan localar için talep yok” dedi.