Keçiören’de Erzurum rüzgarı

Uluslararası Ramazan etkinlikleri kapsamında Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından Erzurum Kültür evi açıldı.

Kalaba Kent Meydanında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye - Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Anayasa mahkemesi üyesi Doç. Dr. Recai Aktel, Aktöbe Şehri Vali Yardımcısı Kuandyk Kasymov, Almatı Eyaleti Cambıl İlçesi Meclis Sekreteri Sayat Zhuryn, İzlanda Fahri Başkonsolosu Selim Sarıibrahimoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, Erzurum ESAV Vakfı başkanı Veysel Karani Aksungur ve yönetimi ile çok sayıda Erzurumlu katıldı.

Erzurum kültürünün tanıtıldığı kültürel değerlerin birbirinden renkli görüntülere sahne olduğu açılışta Halk ozanı Beyzade Aslan mini bir konser verdi. Katılımcılara Erzurum su böreği ve kıtlama çay ikram edildi.

ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, ramazan atmosferini birlikte yaşadığı etkinliklerle ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ederek Erzurum’a özgü yöresel hediye verdi.

Erzurum Kültür Evi Ramazan boyunca misafirlerini ağırlayacak.