Keleşoğlu; “Engellileri topluma kazandırma gayreti içindeyiz”

Aziziye Termal Tesislerinde gerçekleşen sosyal etkinlik hakkında bilgi veren Erzurum’da Engellilerin Abdullah abisi olarak tanınan, Erzurum’un sevilen simalarından, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelliler Meclisimiz göreve geldiğinden bu yana birçok proje ve etkinlikler gerçekleştirdi. Son etkinliğimizde ise zihinsel, yürüme, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız, Aziziye Termal Tesislerinde ücretsiz özel termal havuzda kulaç attı. Etkinliğimizde dikkatimi çeken sıradışı bir porte vardı; havuz kenarında engelli araçlar park edilmiş, engelli gençler beklide hayatlarında ilk kez termal havuzda yüzme fırsatı yakalamış olmalarının sevincinin gözlerinden okunmasıydı. Engelli kardeşlerimi bu kadar mutlu görmüş olmam hayatımda nadir karşılaştığım ve duygulandığım bir olgu oldu” dedi.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak etikleri konumu almaları için sosyal etkinliklerin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz, evlerinde dört duvar arasında sıkışan engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesine yönelik proje ve etkinliklerine bir yenisinde ekleyip, termal havuzda hayatlarında hiç yüzmeyen engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın olumlu, neşeli, heyecanlı ve farklı yönlerini göstermek amacı ile şifalı termal havuza götürmeye karar verdi. Termal kaplıca etkinliğimizde Erzurum’daki engelli vatandaşlarımızı termal havuzda buluşturmak, özgüvenlerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamayı hedefledik ayrıca kas gücü zayıf olan engelli kardeşlerimizin termal şifalı su ile birlikte yüzme havuzuna boş zamanlarında sürekli gelmeleri durumun da kas yapılarında değişim ve güçleşme olacağını vurgulamak niyetiyle önemli sosyal bir çalışmaya imza atmış olduk. Engelli vatandaşlarımız, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin yaptığı çalışmalar neticesinde, artık kendilerine özgüven duyuyor, hayatın her alanında ben de varım diyebiliyorlar. Meclis olarak engellileri topluma kazandırma gayreti içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz bir gün değil, her gün ilgi görmek istiyorlar, unutmayalım her insan bir engelli adayıdır, yarının bizlere ne gibi sürprizler getireceğini bilemeyiz. Her engelli saygı bekler, engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır”

Konuşmasında devam eden Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Bir ülkenin, bir şehrin gelişmişlik düzeyi, saygınlığı engellilere verilen değerler ve sosyal haklar ile ölçülür, bu yüzden engelliler bir toplumun aynasıdır. Sözün özü tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Her Engelli kendisine imkan verilirse topluma sağlamlar insanlar kadar yararlı olabilir. Engelli insanlar da bizim insanımızdır. Engelli kardeşlerimiz sevgi ve şefkat ister, sevgimizi ve şefkatinizi onlardan toplum olarak esirgemeyelim, onları eğitimsiz, işsiz ve güçsüz bırakmalım her alanda önlerini açıp destek olalım”

Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata entegre etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz ücretsiz termal kaplıca etkinliğine verdikleri destekten dolayı Aziziye Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan’a, Engelliler Meclisi ve Engelli kardeşlerim adına teşekkür ederim” diye konuştu.