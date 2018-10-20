Keleşoğlu Milli Sporcuyu çiçeklerle karşıladı

Antalya'da gerçekleşen 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan, sağ kolda Dünya 1.si sol kolda ise Dünya 2.si olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Havalimanında Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven'i, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt coşkuyla karşılayıp, Milli Sporcunun sevincini paylaştılar.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından bu sene Türkiye de ilk kez organize edilen şampiyonada 75 kg Kategorisinde Erzurumlu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven mücadele etti. Rakipleri ile zorlu ve kıyasıya mücadele maçları yapan Milli Sporcumuz Gökhan Seven sağ kolda Dünya 1.ci, sol kolda ise Dünya 2.si oldu.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Milli Sporcumuz Gökhan Seven'i müsabakalara dualarla yolcu edip Mevla ya emanet etmiştik. Gökhan kardeşimizi müsabakaya uğurlarken başarılı olmak için sadece çalışmak, azim göstermek ve tekniğin iyi olmasının yeterli olmadığını bir insanın işinde başarılı olması için iş için gerekli olan tüm şartları yerine getirdikten sonra insan işini Allah'a emanet edip tevekkül etmesi lazımdır demiştik. Gökhan kardeşimize moral ve motivasyon verip Erzurum'un yetiştirdiği büyük Alimlerden olan Alvarlı Muhammed Lüfti Efe Hz.lerinin mısralarını hatırlatmıştık. Efe Hz.leri derki ; Gönül âyînesin silmek gerekdir kalb-i âgâha, muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihr ile mâha, ne müşkil hâcetin varsa hemân arzeyle Allah'a, der-i Mevlâ dururken bakma Lütfi başka dergâha.Rabbime sonsuz şükürler olsunsun ki dualarımız kabul olup Gökhan kardeşimiz yine Dünya Şampiyonu olarak bizleri sevince boğdu” dedi.

Keleşoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Gökhan kardeşimiz daha önce 5 kez Dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Şuan ise Dünya Şampiyonluğunun sayısını 6 ya çıkarıp erişilmesi zor ve kırması imkânsız görülen muhteşem bir rekor'a imza atıp Muhteşem Gökhan diye anılmaya başlamıştır.Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Dünyada büyük olan hiçbir şey, büyük olan insanlar olmadan elde edilemez ve insanlar yalnız öyle olmaya karar verdikleri zaman, büyük olurlar.Gökhan kardeşimizde bu sözün özüdür,engellerin engel olamadığı,engelleri aşan engelli bir insandır. Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım,Gökhan kardeşimiz ise gecesini gündüzüne katarak yaptığı sportif çalışmalar ve antrenmanlardan sonra sonra hem Türkiye'mize, hem Erzurum'umuza ,hem de engelli kardeşlerimize dev bir eser bıraktı.Bu eser ise 6. Kez Dünya Şampiyonluğu ve kırılması zor olan Dünya Rekorlarıdır.İnsanın en yararlısı, insana yararlı olandır.Biz Engelliler Meclisi olarak engelli kardeşlerimize her alanda yararlı olmanın uğraşı ve telaşı içindeyiz. Milli Sporcumuz Gökhan Seven Türkiye'nin ve Erzurumlu hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizlerin sevincini kat ve kat artırıp bizleri sevince boğmuştur. Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandırarak, göğsünde madalyası ile göğsümüzü kabartarak memleketimize dönmüştür.Kardeşimizi Can'ı gönülden tebrik ederiz.Hayırlı olsun.Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak var olan tüm imkan ve desteğimizle Milli Sporcumuzun yanında ve desteğindeyiz diyerek sözlerini tamamladı.”

Bir sonra ki hedefinde Olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Gökhan Seven, “Her müsabaka öncesinde bana her zaman yardımları, destekleri, ilgi, alakaları, moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü sayın Abdullah Keleşoğlu'na teşekkür ederim” diye konuştu.