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07 Haziran 2018 10:57

Kendisine ceza kesen trafik polisine mukavemette bulunan taksici gözaltına alındı

Erzurum’da trafik polisine kendisine trafik cezası yazdığı için hakaret edip, mukavemette bulunan bir taksici, çağrılan takviye sivil ekip tarafından gözaltına alınıp ters kelepçe yapılarak polis merkezine götürüldü.

Kendisine ceza kesen trafik polisine mukavemette bulunan taksici gözaltına alındı

07 Haziran 2018 10:57


Olay, Erzurum’da vatandaşların en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çaykara İş Merkezi önünde taksisini park ederek müşteri bekleyen taksiciye trafik polisi tarafından ceza yazıldı. Ceza yazılmasına öfkelenen taksi sürücüsü polise hakaret ederek mukavemette bulundu.


Bunun üzerine takviye olarak çağrılan sivil polisler, bir süre konuştuktan sonra taksiciyi gözaltına aldı. Ters kelepçe yapılan taksici ifadesi alınmak üzere Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü.




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