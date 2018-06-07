Olay, Erzurum’da vatandaşların en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çaykara İş Merkezi önünde taksisini park ederek müşteri bekleyen taksiciye trafik polisi tarafından ceza yazıldı. Ceza yazılmasına öfkelenen taksi sürücüsü polise hakaret ederek mukavemette bulundu.

Bunun üzerine takviye olarak çağrılan sivil polisler, bir süre konuştuktan sonra taksiciyi gözaltına aldı. Ters kelepçe yapılan taksici ifadesi alınmak üzere Gölbaşı Polis Merkezine götürüldü.