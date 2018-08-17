Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkan Sekmen’le bir araya geldi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’in katıldığı toplantıda Engelliler Meclisi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katılımcı ve toplantıyı düzenleyen Engelli Meclisi’ne teşekkür etti.

Başkan Sekmen sözlerine şöyle devam etti:

“Engelli kardeşlerimizin kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. ‘Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun için bulunduğumuz toplumu inşa ederken mutlaka engelli kardeşlerimizi düşünerek çalışma yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayreti içindeyiz. Engelli kardeşlerimizle iç içeyiz onların sorunlarını ve dertlerini çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada engelli sporcu kardeşlerimiz de var inşallah onlar içinde gerekli desteği vereceğiz’ diye konuştu

Toplantıda konuşan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, ‘Engelli kardeşlerimize hizmet etmek bizim için büyük bir bahtiyarlık ve gurur kaynağı. Hepimiz bir kardeşlik anlayışıyla yola çıktık. Empati yaparak, sevgiyi büyüterek tüm sorunları birlikte aşmanın gayreti içerisinde olduk. Toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik geliştirdiğimiz sosyal projeler, fikir ve girişim ve taleplerle engellilerimizin yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini yükselten, onları başarıya ulaştıran tedbirleri hayata geçirmeye çalıştık. Hak eksenli yaklaşımla sağladığımız tüm hizmetlerde, engellilerimizin sosyal hayata tam katılımlarını amaçladık.

“Engelli kardeşlerimizle yaptığımız ve yapacağımız proje ve etkinlikleri değerlendirmek, yeni stratejik hedeflerimize ulaşmak amacıyla yenilikçi fikirlerimizi beyin fırtınası ile ortaya çıkarmak için burada toplanmış bulunmaktayız” yaklaşık bir buçuk yıldır kardeşlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Engelliler Meclisimiz ile Engelleri Birlikte Aşalım Projesini, iştirakçi olarak Fiat Engelsiz Hareket Projesini, Görme Engelliler İçin Sesli Trafik Işıkları Projesi, Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilere Diş Taraması, Semineri ve Diş Bakım Malzemeleri Dağıtım Projesini başarı ile gerçekleştirme sevincine ulaştık. Araştırma çalışması olarakta bilimsel etik kurallarına uygun, özgün bir yerel çalışma olan Erzurum’daki engellerin sorun, sıkıntı, çözüm önerileri, yerel olarak şehrimizdeki engelli istatistiklerini araştırmak amacıyla 7 hafta süren "Erzurum Kent Konseyi 1.Yerel Engelliler Şurasını" düzenledik. Bilimsel çalışmamızla Erzurum’un ilk engelli araştırma raporunu hazırlayıp, şehrimize kazandırdık. Bu raporu yakın bir zamanda yetkililere sunacağız”

Toplantıda konuşan Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, “Daima milli bir duruş sergileyen Engelliler Meclisimiz yeri geldi Mazlum Coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz ile ilgili etkinliklere katılıp destek verdi, yeri geldi Zeytin Dalı Hareketine Destek amacıyla “Can’a Kan Oluyoruz Kan Bağışı Kampanyası düzenleyip kahraman askerimize kanlarını gönderdi, yeri geldi "Afrin Harekatına Destek, Şehit yakını, Gaziler ve Engellilerle Söyleşi Programı" düzenledi, yeri geldi meclisimiz, Afrin’deki kahramanlarımıza manevi destek için kilometrelerce uzakta Aziziye Tabyalarına tekerlekli sandalyeler ve bastonlar ile yürüdü.

Yeşilyurt, “Engelli kardeşlerimizin askerlik özlemini gidermek için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Temsili Askerlik Programlarını da düzenledik. 2018 de Büyükşehir Belediyemiz ile maddi imkanları kısıtlı olan engelli kardeşlerimiz için EKPSS kursları da açtık. Hükümetimiz çalışması olan tarihte ilk kez bu yıl hayata geçiren Seyyar Sandık Uygulaması için yerel olarak çalışmalar yaparak şehrimizdeki engelli kardeşlerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Engelli Sporcumuzu iki kez altınla ödüllendirdik.15 Temmuz Destanına hiçbir zaman duyarsız kalmayıp Engelliler Meclisi olarak yaptığımız etkinlikler ve programlarımızla kahramanlarımız ve ailelerine manevi destekler verdik. Büyükşehir Belediyemiz ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasına özel mükemmel programlar organize ettik. Meclisimizdeki Engelli kardeşlerimizin liderliğinde gerçekleşen Engelliler yararına yönelik kermeslerde aktif roller aldık. Şu an ise Şehrimizin Engelliler açısından sosyal sorunu olan “Engelli Yaşam Merkezini” katıldığımız her platformlar da dile getirip bu sosyal eksikliğin ortak akılla çözüme kavuşmasının mücadelesi içerinde bulunmaktayız. Bunlardan başka yenilikçi birçok etkinlik ve projeler ile yolumuza devam edip engelliler için yaşanabilir bir Erzurum hedefine ulaşmak istiyoruz”

Toplantıda konuşan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ‘Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bugün aramızda başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan kardeşlerimiz var. Hayatın tüm alanlarında sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen sizlerin sergilediği mücadele gerçekten takdire şayandır. Şehrimizde engellileri temsilen burada bulunan her bir kardeşimin azim ve kararlılıklarıyla bizlere örnek olduğunu, ilham verdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Sizler engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarının anahtarının öncelikle kişinin buna inanması olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. Şehrimizde Engelliler Meclisimizin düzenlediği toplantıyla oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum’

Başkan Tanfer sözlerine şöyle devam etti; ‘Ülkemiz nüfusunun yüzde 12,3’ünü engelli kardeşlerimiz oluşturuyor. Aileleriyle birlikte ele aldığınızda engellilik konusu 79 milyonluk nüfusumuzun yaklaşık 30 milyonunu çok yakından ilgilendiriyor. Hiçbir siyasetçinin, bürokratın, hiçbir ferdin, her üç kişiden birini ilgilendiren bir mesele karşısında kayıtsız kalması, gözünü kapatması mümkün değildir. Onun için bu meselenin kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, iş adamlarımızın ana önceliklerinden biri olması gerekiyor. Engellilerin toplum hayatımıza tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında elbette kamunun inisiyatif alması, liderlik yapması şarttır. Ancak bu meselenin çözümü için tüm toplum kesimlerinin adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekiyor. Önce insan diyen, insanı eşrefi mahlûkat olarak, yani yaratılmışların en şereflisi olarak gören herkes engelli kardeşlerimizin sorunlarıyla hemhal olmak, yakından ilgilenmek durumundadır. Şeyh Edebali’nin, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü, bizim devlet geleneğimizin kilit taşıdır. Biz diğer özelliklerine, engeline bakmadan yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmek, ona saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Türkiye, son 16 yılda nasıl ekonomide, siyasette, altyapı yatırımlarında, dış politikada sessiz bir devrim gerçekleştirmişse, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da çok büyük bir dönüşüme imza atmıştır. Türkiye’nin son 16 yılına damgasını vuran reformcu ruhu en somut şekilde engellilerle ilgili yapılan düzenlemelerde görebilirsiniz. Hükümetimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil hak eksenli bir anlayışla şekillendirdi. Bu sürecin en büyük hâsılası ise, ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz. Hükümetimiz özellikle 2005 yılında çıkardığı Engelliler Kanunu bu alanda çığır açan tarihi nitelikte bir düzenleme oldu. Hükümetimiz bu kanunla eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda kendilerine haklarını teslim etti.2010 yılında Anayasada yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına alındı. Hükümetimiz 2007 yılında başlattığı evde bakım aylığı uygulamasıyla engelli kardeşlerimiz kendi yakınlarının yanında bakım hizmetini rahatça almaya başladı. Ayrıca, engelli bireylere şehirlerarası demiryolları ve denizyolları hizmetlerinden ücretsiz, yararlanma hakkı getirildi.2012 yılında dünyada bir ilke imza atılarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav uygulaması getirildi. Böylece ilk engelli kamu personeli seçme sınavı gerçekleştirildi ve engellileri kamuda istihdam etmeye başladı. Zira bizler, her gün engellilerimizle hemhal oluyor, engellilerimizle ilgili daha fazla neler yapabiliriz diyerek strateji geliştiriyoruz’ diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Köksal Yavuz, Engelliler Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Engelliler Meclisi Üyeleri katıldı.