Kent Konseyi Engelliler Meclisi Askerde

109.Topçu Alay Komutanlığında askeri üniformaları giyen engelli vatandaşlar, bir günlük temsili askerlik yaptı.

Törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı aynı zamanda Engellilerin Komutanı Topçu Asteğmen Burhanettin Yeşilyurt, Kent Konseyi Engelliler Başkan Yardımcısı Zihinsel Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Yahya Şaşi, çok sayıda Engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Bir günlük temsili askerlik yapan zihinsel, ortopedik, görme ve işitme engelliler, down sendromlu ve otizmli engelli vatandaşlar, yemin ettikten sonra terhis belgelerini aldılar.

Toplumsal Gelişimi Destek Faaliyetleri kapsamında engelli vatandaşlara yönelik planlanan “Bir Günlük Temsili Askerlik” uygulaması için, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Zihinsel Engelliler Erzurum Şube Başkanlığına “Temsili Askerlik” için müracaatta bulunan engelli vatandaşlar için vatan sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamıma gelen ant içme töreni düzenlendi.

Bir süre Askerlik Eğitimi alındıktan sonra, hatıra fidan diken Engelli Askerler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa yemin töreni ile devam ettiler.

Temsili Askerlik Programı hakkında açıklama yapan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Bugün engelli kardeşlerimizi Asker üniforması içinde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasanın 72’inci maddesinde vatan hizmeti; ’Her Türk’ün Hakkı ve Ödevi’ olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti; asker-millet kavramının dünyadaki yegâne örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Temsili Askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen engelli vatandaşlarımız, heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Engelli kardeşlerimiz üniformaları içinde kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldular. Engelli kardeşlerimizin bir kısmı doğuştan, bir kısmını ise hayatın belirli bir sürecinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaderin bu cilvesiyle yaşamak zorunda kaldı. Ancak Engellilerimizin yaşama sımsıkı sarılmaları, içlerindeki umudu hiç kaybetmemeleri ve hayata tutunma adına gösterdikleri azim ve özverileri ile hepimize örnek oldular ve olmaya devam edeceklerdir. Gönülden inanıyorum, Engelli kardeşlerim ihtiyaç duyulduğunda, askerlik yemini eden her vatan evladı gibi, O’nlar da bu vatan için canlarını esirgemeyeceklerdir. O’nlar, bugün bizlere yürekleri ile nasıl asker olunacağını gösterdiler ve ispat ettiler. İşte Türk evladı budur, asker doğar asker ölür. Askerlik aşkıyla çarpan yürekleri vatanımızın teminatıdır. O’nlar Yahya Çavuşlardır, Seyit Onbaşılardır, Ulubatlı Hasanlardır, Ömer Halis Demir’lerdir. Kahraman Mehmetçiklerimizdir. O’nlar var oldukça Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar bölünmez bir bütün, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edecektir. Keleşoğlu, bu tören vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Engelli kardeşlerimizin Askerlik yeminleri yüce Türk Milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, ailelerine ve kendileri için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı aynı zamanda Engellilerin Komutanı Topçu Asteğmen Burhanettin Yeşilyurt kürsüde and içme konuşmasını yaptıktan sonra yaş kütüğüne hatıra plaketi çaktı. Meclis Başkanı ve Engellilerin Komutanı Topçu Asteğmen Burhanettin Yeşilyurt yaptığı açıklamada, “Yıllardır Engelli kardeşlerimiz Asker elbisesi giymenin özlemi ve hayali ile yaşadılar. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştü. Engelli kardeşlerimizin Asker elbisesi giymesi, gelinlik kızların gelinlik elbise giymesi kadar özel, duygusal, mazide silinmez bir hatıra ve On’lar için bir o kadar da heyecan ve mutluluk verici bir andır. Bugün bu kutsal görevi yerine getirmek için burada bulunuyoruz. Askerlik görevi, insan hayatının en büyük mutluluklarından biridir. Kim demiş; engelliler askerlik yapamaz, vatanına ve milletine sahip çıkamaz diye. İnsan doğar, yaşar ve ölür. Şimdi ben ve engelli kardeşlerim sanki yeniden doğuyoruz. Şehitlerimiz kanlarıyla suladığı bu toprak parçasında huzurlu bir şekilde askerlik görevimizi yerine getirebiliyoruz ve bu vatan için ben ve engelli kardeşlerim de canlarımızı seve seve feda etmeye hazırız. İstiklal savaşında ve meşakkatli günlerin yangınında, kurtuluş günlerinde sadece sağlam erkekler değildi oluk oluk kanı akanlar; onlar içinde nice kadınlar, nice çocuklar ve nice engelliler vardı. Vatana atılan tek bir kurşunun önünde siper olmak bile engelli de olsa bir insanın oluşturabileceği en büyük eserdir. Diğer yandan insanı hayata bağlayan değerlerin arasında ve en büyük hedeflerin başında gelen vatan sevgisinin bir gereği olarak askerliği tam yapacak fiziksel gücümüz olmasa dahi bunu idrak ettirecek ve yeri geldiğinde bizleri cepheye koşturabilecek kabiliyete sahip vatan-millet aşkı ile dolup taşan bir yüreğimiz var. Bedenimiz engellidir ama kalbimiz asla. Bu tören vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkan Yardımcısı ve Zihinsel Engelliler Şube Başkanı Yahya Şaşi, “Temsili Askerlik Programını düzenlemek için arkadaşlarımız ile ekip olarak yoğun çaba sarf ettik. Yaptığımız gayretler sonucu ile bugün engellilerimizin sevincini görmek bizim için paha biçilmezdir. Engelli kardeşlerimiz Alay Komutanlığının önünde davul ve klarnet eşliğinde karşılandı. Kayıtlarını yaptıran, Komutanlarından Askerlik Eğitimi alındıktan sonra, hatıra fidan diken Engelli Askerlerimize daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden bulunan silah, askeri araçlar ve tanklar tanıtıldı. Yemin töreninin yapılacağı alana geçen engelli gençlerimiz, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa yemin töreni ile devam ettiler. Ellerini Türk Bayrağı ve silahların üstüne koyarak yemin ettiler. Düzenlenen tören daha sonra temsili askerlik uygulamasına katılan erler adına şiirler okundu. Engelli gençlerimiz, öğle yemeğini yedikten sonra teskerelerini Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinden aldı. Yemin töreninin ardından engelli kardeşlerimize askeri elbise, bot, şapka, askeri künye levhası hediye edildi”

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yöneticileri ve Üyeleri Programın düzenlenmesinde emeği geçen Erzurum Valisi Seyfettin Azizioğlu’na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e ve 109.Topçu Alay Komutanlığına teşekkür ederiz dediler.