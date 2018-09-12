Kent Konseyi Engelliler Meclisi TRT Erzurum Radyosuna konuk oldu

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi TRT Erzurum Radyosu Engelsiz Hayat Programına konuk oldu.

Programa Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisini temsilen Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu katıldı. Keleşoğlu, TRT Engelsiz Hayat Programında Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin gerçekleştirmiş olduğu proje ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Önceki yıllarda adını bile duyurmayı başaramayan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, bir buçuk yıl önce Abdullah Keleşoğlu liderliğinde seçimle göreve geldikten sonra muhteşem bir başlangıç yaparak, yükselişini başarılı çalışmaları ile sürdürmeye devam ediyor. Erzurum'da medyanın, siyasetin, yerel halkın, engellilerin ve bürokratik kanalların ilgisini çekmeyi başaran ve güvenirliğini tescilleyen Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi yoğun olarak kurumlardan ortak proje ve etkinlik teklifleri almayı da başarabildi. Her hafta bir proje ve etkinlikte rol oynayan Engelliler Meclisi son olarak TRT Radyo Engelsiz Hayat Programına konuk olarak Erzurum'da engelli camiasının gündeminde konular ve Meclisin çalışmaları hakkında söyleşi yapıldı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu söyleşi programına damga vuran konuşmasında, Erzurum Kent Konseyinin hiyerarşik yapısını, vizyonu, misyonu ile stratejik hedeflerini açıkladıktan sonra Kent Konseyinin kentteki hemşehrilik bilincinin geliştirilmesine katkıları ve kentteki sorunların ortak akılla nasıl çözüme kavuşturulduğu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Yaklaşık bir buçuk yıldır engelli kardeşlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Engelliler Meclisimiz ile Engelleri Birlikte Aşalım Projesini, iştirakçı olarak Fiat Engelsiz Hareket Projesini, Görme Engelliler İçin Sesli Trafik Işıkları Projesi, Kırsal Kesimde Öğrenim Gören Öğrencilere Diş Taraması, Semineri ve Diş Bakım Malzemeleri Dağıtım Projesini başarı ile gerçekleştirme sevincine ulaştık. Araştırma çalışması olarak da bilimsel etik kurallarına uygun ,özgün bir yerel çalışma olan Erzurum'daki engellerin sorun ,sıkıntı,çözüm önerileri,yerel olarak şehrimizdeki engelli istatistiklerini araştırmak amacıyla 7 hafta süren "Erzurum Kent Konseyi 1.Yerel Engelliler Şurasını" düzenledik.Bilimsel çalışmamızla Erzurum'un ilk engelli araştırma raporunu hazırlayıp,şehrimize kazandırdık.Bu raporu yakın bir zamanda yetkililere sunacağız”

Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, “Daima milli bir duruş sergilen Engelliler Meclisimiz yeri geldi Mazlum Coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz ile ilgili etkinlileri katılıp tarafına belli edip destek verdi, yeri geldi Zeytin Dalı Hareketine Destek amacıyla “Can'a Kan Oluyoruz Kan Bağışı Kampanyası düzenleyip kahraman askerlerimize kanlarını gönderdi, yeri geldi "Afrin Harekatına Destek, Şehit yakını, Gaziler ve Engellilerle Söyleşi Programı" düzenledi, yeri geldi meclisimiz, Afrin'deki kahramanlarımıza manevi destek için kilometrelerce uzakta Aziziye Tabyalarına tekerlekli sandalyeler ve bastonlar ile yürüdü. Koordinatör Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin askerlik özlemini gidermek için Türk Silahlı Kuvvetleri ile Temsili Askerlik Programlarını da düzenledik.2018 de Büyükşehir Belediyemiz ile maddi imkanları kısıtlı olan engelli kardeşlerimiz için EKPSS kursları da açtık. Hükümetimiz çalışması olan tarihte ilk kez bu yıl hayata geçiren Seyyar Sandık Uygulaması için yerel olarak çalışmalar yaparak şehrimizdeki engelli kardeşlerimizi konu hakkında bilgilendirdik. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Engelli Sporcumuzu iki kez altınla ödüllendirdik.15 Temmuz Destanına hiçbir zaman duyarsız kalmayıp Engelliler Meclisi olarak yaptığımız etkinlikler ve programlarımızla kahramanlarımız ve ailelerine manevi destekler verdik. Büyükşehir Belediyemiz ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftasına özel mükemmel programlar organize ettik. Meclisimizdeki Engelli kardeşlerimiz ile Engelliler yararına yönelik kermeslerde aktif roller aldık.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile “Proje Tanıtım,Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirilmesi ve İstişare Toplantısına” düzenleyerek rapor haline getirdiğimiz Erzurum'da ki engellilerin sorunlarını ve sıkıntılarını Belediye Başkanımıza sunduk. Meclisimiz havuzbaşı kent meydanında "Engelli Hakları Bildirim Metin Broşürleri Dağıtım Programı " düzenleyip halkımızı ve engelli kardeşlerimizi engelli hakları konusunda bilgilendirdik, geçen hafta ise engelli vatandaşları sosyal hayata kazandırmak amacıyla “Termal Kaplıca Etkinliği “ düzenleyerek hayatlarında havuzda hiç yüzmemiş engelli kardeşlerimizin hayallerini de gerçekleştirmiş olduk. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi yaptığı çalışmalar neticesinde, engelli kardeşlerimiz artık kendilerine özgüven duyuyor, hayatın her alanında ben de varım diyebiliyorlar. Meclis olarak engellileri topluma kazandırma gayreti içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. Bir ülkenin, bir şehrin gelişmişlik düzeyi, saygınlığı engellilere verilen değerler ve sosyal haklar ile ölçülür, bu yüzden engelliler bir toplumun aynasıdır. Sözün özü tohum toprağa, engelli topluma emanettir”

Keleşoğlu, şuan ise şehrimizin Engelliler açısından sosyal sorunu olan “Engelli Yaşam Merkezini” katıldığımız her platformlar da dile getirip bu sosyal eksikliğin ortak akılla çözüme kavuşmasının mücadelesi içerinde bulunmaktayız. Bunlardan başka yenilikçi birçok etkinlik ve projeler ile yolumuza devam edip engelliler için yaşanabilir bir Erzurum hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelsiz Hayat Programı için TRT Erzurum Radyo çalışanlarına engelli kardeşlerimin adına teşekkür ederim” dedi.