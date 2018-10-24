Kent merkezinde sonbahar, yüksek kesimlerinde kış

Erzurum'da, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken kent merkezinde sonbaharla dökülen sarı yapraklar renk cümbüşü oluşturdu.

Kentte etkili olan sağanak, sis ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi, beyaz örtüyle kaplandı. Sis nedeniyle de görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldüğünü belirterek, Erzurum'un artık kışa geçtiğini kaydetti.

Kentin yüksek kesimlerine yağan karla birlikte Palandöken, Ovit ve Kop'ta kış kendini iyice hissettirirken rakımın daha düşük olduğu noktalarda ise sonbahar havası yaşanıyor. Vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için şemsiyelere sarılırken ağaçlardan düşen sarı yapraklar da ayrı bir güzellik katıyor.

Sobaların yanmaya başladığı kentte bazı vatandaşlar ahırlarını da ısıtıyor.