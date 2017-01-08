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08 Ocak 2017 11:27

Kıl dönmesi problemine son

Kıl dönmesi problemine son

08 Ocak 2017 11:27

Estetik ve Güzellik Merkezi kurucusu Bihter Fidangül, lazer epilasyonla kıl dönmesi problemini tedavi ettiklerini belirtti.
Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi kurucusu Bihter Fidangül, “Lazer epilasyon, lazer ışını ile vücutta istenmeyen tüylerin yok edilmesi yöntemidir. Lazer epilasyon uygulamasında gönderilen enerji, kıl folikülündeki melanin pigmenti tarafından absorbe edilir ve burada ısı enerjisine dönüşür. Kıl kökündeki sıcaklık yaklaşık 60 dereceye ulaşır ve bu şekilde kıl kökü tahrip edilir, kılın beslenmesi bozulur.” dedi.
“Lazer epilasyon tedavisinin başarısı uygulanan kişinin kıl yapısı, kıl kalınlığı ve cilt rengi ile doğrudan ilgili olduğundan tek tip cihaz tüm insanlar için uygun değildir.” diyen Fidangül, “Her lazerin dalga boyuna göre farklı sonuçları olacaktır. Kıl oluşumu tamamlanmış ve uygulamaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmayan herkes lazer epilasyon yaptırabilir. Cilt ve kıl yapısına göre makina kombinasyonlu uygulamalar yapılır. Merkezimizde bulunan alexandrite ve 2 çeşit diode lazerler fda onaylı sistemler birbirini tamamlayıcı kombin olarak kullanılır, maximum etki hedeflenir.” şeklinde konuştu.
Bihter Fidangül, merkezlerinde kullanılan lazer epilasyon cihazları hakkında şu bilgileri verdi:
“Alexandride Cynosure Apogee 5500. Diode Vectus (İnce ve Açık renk tüylerde de etkili). Body-fx diode (İnce ve Açık renk tüylerde de etkili. Epilasyonun avantajları; Hastaların çoğunda (% 70-90) kalıcı veya uzun dönemli epilasyon sağlar. Tekniğine uygun yapılırsa güvenilir bir yöntemdir. Konforludur, hastaların çoğu tedaviye rahatlıkla uyum sağlar. Tekrar büyüme olsa bile oluşacak tüyler zayıf açık renkli kozmetik önemi zayıf tüyler şeklindedir. Hızlı bir yöntemdir 2-3 saatte (tek seans süresi) vücuttaki tüm bölgelere uygulanabilir. Tekrarlayan seanslar ile lazer epilasyondan etkilenen kıl kökü sayısı artar ve değişiklikler kalıcı hale gelir. Son 20 yılda, bilimsel çalışmalar ışığında, FDA, CE vb standartlar açısından onaylanmış bir yöntemdir. Cilt üzerine tok sit yada alerjik bir yan etkisi yoktur, cildi tahriş etmez, kalıcı yara izi bırakmaz, kanserojen olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Batık kılların ve kıl dönmelerinin en önemli tedavi yöntemidir. Cilt enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalık riski yoktur.”



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