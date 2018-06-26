Kılıç’tan teşekkür mesajı

Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, “Varlığımızın bölünmez bütünlüğü olan yüce Türk milleti ve çok kıymetli Erzurum’lu hemşehrilerim; Genel başkanımız ve MHP yönetim kadrosunun şahsıma vermiş olduğu bu eşsiz ünvanla çalışmaya başladığımız seçimler, dün akşam sonuçlanmış bulunmaktadır. Partimiz olarak, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ nin belirttiği gibi Önce "Devlet ve Millet, Sonra Partim ve Ben" anlayışıyla, Cumhurbaşkanlığı için vermiş olduğumuz tam destek ve takribi iki aylık zaman zarfı içerisinde partimize yapmış olduğumuz çalışmalar neticesini güzel bir şekilde vermiş ve MHP her daim güçlü olduğunu şer odaklarına göstermiştir. Bu çalışmalarımızda sürekli yanımızda olan il ve ilçe teşkilatlarımıza, ülkücü kardeşlerimize, kadın kollarımıza, değerli basın mensuplarımıza ve en önemlisi bizlere desteklerini veren yada vermeyen ama güler yüzlerini hiç eksik etmeyen çok değerli hemşehrilerimize sükranlarımı sunuyorum.”