Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 13:15

Kılıç’tan teşekkür mesajı

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Serhat Kılıç, yayınladığı mesajla Erzurumlu seçmene desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kılıç’tan teşekkür mesajı

26 Haziran 2018 13:15


Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, “Varlığımızın bölünmez bütünlüğü olan yüce Türk milleti ve çok kıymetli Erzurum’lu hemşehrilerim; Genel başkanımız ve MHP yönetim kadrosunun şahsıma vermiş olduğu bu eşsiz ünvanla çalışmaya başladığımız seçimler, dün akşam sonuçlanmış bulunmaktadır. Partimiz olarak, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ nin belirttiği gibi Önce "Devlet ve Millet, Sonra Partim ve Ben" anlayışıyla, Cumhurbaşkanlığı için vermiş olduğumuz tam destek ve takribi iki aylık zaman zarfı içerisinde partimize yapmış olduğumuz çalışmalar neticesini güzel bir şekilde vermiş ve MHP her daim güçlü olduğunu şer odaklarına göstermiştir. Bu çalışmalarımızda sürekli yanımızda olan il ve ilçe teşkilatlarımıza, ülkücü kardeşlerimize, kadın kollarımıza, değerli basın mensuplarımıza ve en önemlisi bizlere desteklerini veren yada vermeyen ama güler yüzlerini hiç eksik etmeyen çok değerli hemşehrilerimize sükranlarımı sunuyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç