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05 Haziran 2018 14:21

Kıraç: "Olağan kongre 2019’da"

BB Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç, eski başkan Ali Demirhan’ın adaylığı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kıraç:

05 Haziran 2018 14:21

As Başkan Kıraç, “Olağanüstü kongre kararımız yok. Olduğu zaman gelsin aday olsun” dedi.


Erzurumspor Fan isimli facebook sosyal medya hesabında canlı yayına katılan BB Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.


Eski Başkanlardan Ali Demirhan’ın adaylığı ile ilgili soruya cevap veren As Başkan Kıraç, Erzurumspor’un olağanüstü kongre kararının olmadığını söyledi. Kıraç, “Bizim kongre kararımız yok. Çünkü başarılı bir yönetim, başarılı bir takım var. Süper Lig’e çıkmış bir takımın yönetimini ‘başarısız oldunuz’ diye mi kaldırıp kenara koyacaksınız. Akla mantığa sığacak bir şey değil bu. Olağan kongremiz 2019 yılının Ocak ayında yapılacak. Olağanüstü kongreye de hiç gerek yok. Kim başkan adayı olur bilmem. Ne kadar çok olursa zenginliktir. Buyursun gelsinler. 2019 Ocak’ta yapılacak kongrede aday olsunlar. Başarılar dileriz” dedi.


TAKIMIN İSMİ AYNI OLACAK


As Başkan Ünsal Kıraç, takımın ismimin değişeceğine dair çıkan haberlere de açıklık getirdi. Kıraç, “Takımın ismi değişmeyecek. BB Erzurumspor olacak. Aynı isimle devam edecek” diye konuştu.




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