Kırkpınar dolu dizgin

Kırkpınar Karayazı merkez ve köylerde İYİ Parti ve Millet İttifakı’na destek istedi.

İYİ Parti Erzurum milletvekili aday adayı işadamı Melih Kırkpınar, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Her gün bir ilçeyi ziyaret eden Kırkpınar, yönünü Güney İlçelere çevirdi. Dün Karayazı ilçesini ziyaret eden Kırkpınar, esnaf ziyareti yaparak, vatandaşların sorunlarını dinledi. Türkiye’yi bulunduğu girdaptan çıkarmak için İYİ Parti kadrolarının dağ, taş demeden çalıştığını belirten Kırkpınar Çiftçinin, köylünün, üreticinin ve esnafın sıkıntılarını biliyorum. Bunları birlikte çözmek bizim elimizde. Bizim tek derdimiz ülkemiz ve memleketimiz. Herkesin dilediği gibi yani ekonomik sıkıntı çekmeden, özgür bir şekilde yaşamasını sağlamak en büyük gayemizdir. Gittiğim her yerde söylüyorum. Biz sadece elimizi değil, gövdemizi bu taşın altına koyduk. Sizden de bizimle beraber yol yürümenizi istiyoruz”dedi.

İYİ PARTİ İKTİDARA YÜRÜYOR

İYİ Parti’ye olan ilginin her geçen gün arttığını da ifade eden Kırkpınar, “ İYİ Parti vitesi yükselterek yoluna devam ediyor. Aşkale’den İspir’e, Şenkaya’dan Karayazı’ya kadar sıkmadık el bırakmıyoruz. Herkesin derdine derman olmaya çalışıyoruz. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi Erzurum’a ne yatırım yapılıyorsa ilçelere de aynı yatırımlar gidecek. Çıktığımız bu yolda halkımızın bizim yanımızda olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.