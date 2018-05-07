Seçim gezilerine kendi ilçesinden başlayan Kırkpınar, ilçe başkanı Sebahattin Öztürk ile bir süre sohbet etti.

Kırkpınar, Mevlana’nın sözüne atıfta bulunarak, “Geçmiş dünde kaldı can cağızım, bu gün yeni bir gün yeni şeyler söylemek lazım” diyerek, İYİ Parti’nin siyasete farklı bir soluk getirdiğini ifade etti.

24 Haziran’da yapılacak seçimler için İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan İş adamı Melih Kırkpınar hızlı başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ilçesine giderek, imza toplayan Kırkpınar, burada ilçe başkanı Sebahattin Öztürk ile bir süre sohbet etti. Kırkpınar, İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener’in siyasi duruşunun Türk siyasetine farklı bir soluk getirdiğini belirterek, “Bizlere düşen onu yalnız bırakmamaktır. Onun yanında onunla birlikte Erzurum adına yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Geçmiş dünde kaldı can cağızım, bu gün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım, diyor Hz. Mevlana. Sayın genel başkanımızın siyasi tavrı bana bu sözü hatırlatıyor. Türkiye’de artık yeni şeyler söyleyen bir lider var” dedi.