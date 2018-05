Kırkpınar: “Kapısını çalmadığımız kimse kalmayacak”

Teşkilatlardan destek isteyen Kırkpınar, gece-gündüz durmadan çalışarak İYİ Parti’nin ülkemizi feraha çıkaracak projelerini halkımıza anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

İl olarak Palandöken İlçe başkanı Alparslan Yapağı ile görüşen Kırkpınar, kent merkezi başta olmak üzere ilçe ve köylerde büyük bir teveccühle karşılandıklarını söyledi. Türkiye’nin gerek ekonomi gerekse dış politikada yaşadığı sıkıntılara İYİ Parti kadrolarının dur diyeceğini belirten Kırkpınar, Erzurum’un da hak ettiği yatırımlara İYİ Parti iktidarıyla kavuşacağını ifade etti. Vicdanının sesini dinleyerek İYİ Parti’den aday adayı olduğunu da hatırlatan Kırkpınar, “Biz rant peşinde koşan, koltuk sevdasında olan insanlar değiliz. Tek derdimiz ülkemiz ve Erzurum. Kimin elini sıkıyorsak ah işitiyoruz. İşsizlik başını almış gidiyor. Esnaf perişan durumda. Bir zamanlar tarım ve hayvancılığın başkenti olan Erzurum bugün dibe vurmuş durumda. Sağlıkta ve turizmde istediğimiz seviyeye hiçbir zaman ulaşamadık. Bunların çözümü için İYİ Parti kadroları olarak yollara düştük” dedi.

Vatandaşlara boş vaatler değil, yapıcı ve kalıcı projeler sunduklarını da belirten Kırkpınar, “Buraya gelirken esnaf ziyaretlerimiz oldu. Bir çok sıkıntılarını bize iletiyorlar. Vatandaşlar, et fiyatlarından tutunda peynire varıncaya kadar fiyat pahalılığından şikayetçi. Bir zamanlar Erzurum’da 500 ton keçi sütü toplanırdı. Bugün bırakın sütü keçi yok. Irak ve İran başta olmak üzere tüm Orta Doğu’nun eti Erzurum’dan giderdi. Bugün et ihraç eder duruma geldik. Biz bu sorunlara son vermek için yola çıktık. İYİ Parti’nin başta genel başkanımız Meral Akşener olmak üzere kendine güvenen ve cesur kadroları var. Her sorunun üstesinden gelebilecek iradeye sahibiz. 25 Haziran sabahı Palandöken başta olmak üzere 21 ilçemiz İYİ olacak” diye konuştu.

Melih Kırkpınar’a ziyaretinden ötürü teşekkür eden İYİ Parti Palandöken İlçe Başkanı Alparslan Yapağı ise 24 Haziran’a kadar gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Melih Kırkpınar, yaptığı hizmet ve yatırımlarla Erzurumluların gönlünde taht kurmuş bir isim. Kendisini İYİ Parti’de görmek bizim için mutluluk verici. İnşallah birlikte çalışıp, kapısını çalmadığımız kimse bırakmayacağız. Seçim sürecinde Palandöken teşkilatı olarak kendisine her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Kırkpınar daha sonra İYİ Parti Yakutiye İlçe Teşkilatı’na geçti. İlçe başkanı Alper Babagil’den çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kırkpınar, “ben değil biz” diyerek yola çıktıklarını el birliği ile iktidara yürüyeceklerini söyledi.