Kırmızı Et Kümelenme ekibi tarafından başlatılan UR- GE çalışmaları devam ediyor

Erzurum Ticaret Borsası'nın ev sahipliği yaptığı, Erzurum Kırmızı Et Kümelenme ekibi tarafından gerçekleştirilen, ‘Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi' proje kapsamında ihracata yönelik çalışmalar ve bu çalışmalar ışığında firmalara sağlanan devlet desteği ve hibeler katılımcılara anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü, Tülin Teker ile Arda Mutlu'nun slayt eşliğinde, Erzurum Ticaret Borsası üyeleri ile sektör temsilcilerine ‘Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin' UR-GE projesi tüm detayları ile anlatıldı.

Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi adı verilen proje ile özellikle ihracata yönelik çalışma yapan firmaların yurt dışı pazarlara açılması, ortak hedeflere ve ortak pazarlara yönelik faaliyetlerinin artırılması ile firmaların sektörel ticaret heyetleri, yurtdışı fuarlar ve yurt dışı pazar araştırmalarına yönelik devlet desteği ve hibelerden faydalanmaları amaçlanıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kırmızı Et Kümelenme Ekibi'nin kısa süre zarfında büyük işler gerçekleştirdiğini ifade ederek: “Ticaret Borsası üyelerimize ve sektör paydaşlarımıza yönelik olarak başlattığımız; ‘Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin ve desteklenmesi' (UR-GE) projesi ile Erzurum ili'mizdeki üretici ve esnaflarımızın yurtdışı pazarlardan daha fazla yararlanmalarını sağlamak için çalışma başlattık. Bu çalışma ile özellikle ilimiz ve bölgemizdeki iş adamlarının yurtdışı faaliyetlerinin artmasını ve devlet desteklerinden yararlanmak suretiyle yurtdışı pazarlarına açılmalarını amaçlıyoruz. “ dedi.