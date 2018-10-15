Kışın kepek sorunu artıyor

Ata Nejat Ertek, kışın kepek sorununun arttığını söyledi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir. En sık görülen saç sorunları şunlardır; Saçla ilgili birçok hastalıklar vardır. Bunlar doğrudan doğruya saçlara ait mikroplu bir takım hastalıklar olabildiği gibi, vücudun bütününü ilgilendiren birtakım hastalıklar da saçlar üzerinde zararlı etkiler yapabilir. Bu arada, vücudun bakımına, beslenişine bağlı olan açlık, vitaminsizlik gibi haller, şeker hastalığı gibi bünye bozuklukları saçlara zarar verebilir. Başlıca hastalıklar, saç dökülmesi, saçkıran hastalığı, kepek (sebore) hastalığıdır' 'dedi.

Latince ismi Pityriasis capitis olan kepeğin, ölü hücrelerin dökülmesi olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı herhangi bir dönemde kepeklenme sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle kepek problemi koyu renkli kıyafetler giyildiğinde belirgin hale gelir. Birçok insan kepek problemini ya saçlarını çok yıkamaktan ya da az yıkamaktan dolayı kaynaklandığını düşünürler. Saç düzenli olarak şampuan ile yıkanmazsa, kafa derisinde ki yağ hücreleri kepek oluşmasına neden olabilir. Öte yandan saçı sık sık şampuanlamak da kafa derisini tahriş edip kepeğe neden olabilir. Bunun yanı sıra, havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir. Az su içmek cildi kurutur ve işte bu nedenle su içmekle kepek arasında bir bağlantı kurulabilir. Yeterince su içmiyorsanız kepek sorunu yaşayabilirsiniz demektir. Az su içmek dışında stres ve kaygı da cilt sorunlarını daha da kötüleştiren faktörlerdir” ifadelerini kullandı.

Kepeklenmeye sebep olan hastalıkların ise saç egzaması, sedef hastalıkları, sinirsel egzama ve mantar hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Eğer vücudunuzda egzama varsa bu durum kafa derinizde kepeğin gelişmesine öncülük edebilir. Çeşitli mantar ve deri hastalıklarının saçlardaki kepekleri arttırdığı bilinmektedir. Özellikle çeşitli egzama türleri ve malasezya mantarı adlı rahatsızlıklarda maalesef saç diplerinde soyulmalar ve aşırı deri dökülmesi görülebilmektedir. Kepeğin zararları arasında sayılabilecek temel sorun, bu beyaz yağlı oluşumların saç derisinde kaşıntıya neden olması ve kişinin de saçlı deriyi kaşırken bölgeye zarar vermesidir. Kepek, bulaşıcı veya ciddi bir hastalık değildir. Fakat, kepeği önlemek için saç derisine gerekli bakımı yapmak gereklidir. Gün içinde farkında olmadan sürekli kaşınan saçlı deride yaralar oluşabilir ve bu açık yaralara da dış ortamdaki mikroplar kolayca yerleşerek enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir. Kepek doğrudan dökülme problemine neden olabilecek bir sorun değildir ancak saç köklerinin zaman içinde zayıflamasına neden olarak koparak dökülmeleri arttırabilir. Kepek nedeniyle saç derisini sürekli kaşımak tahrişe neden olabilir ve saç köklerini zayıflatır. Kepeklenme ve saç dökülmesi arasındaki ilişki bu şekildedir. Saç derisindeki kaşımaya bağlı tahriş nedeniyle dökülen saçların yerine zaman için yenileri çıkacaktır” açıklamalarında bulundu.

Sık aralıklarla saç boyası uygulamasının ve saç rengini keskin şekilde değiştirmek, güçlü ve saçı yıpratıcı kimyasal kullanımı gerektirdiği için saça zarar verdiğini belirten Dr. Ertek, “Saçı şekillendirmek için kullanılan doğal olmayan saç şekillendiriciler saç derisinde alerjik tepkiye neden olabilir veya bu ürünlerin çok fazla kullanımı saç derisini tahriş edebilir. Ayrıca, sık aralıklarla fön çekme ve saçı şekillendirme saça zarar vermektedir. Şekil veren ve saç kurutan aletler, ısından dolayı saçlara zarar verir. Sıcak uygulamalar sonucu saç var olan nemini ve esnekliğini kaybeder. Saçların hep toplanması sakıncalıdır. Saçlarınızı ara sıra serbest bırakarak hava almasını sağlamalısınız. Öncelikle beslenmeye dikkat etmek gerekir. Çünkü beslenmede problem varsa bundan ilk etkilenecek organınız saçlarınızdır. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durmak, bol bol su içip, meyve sebze tüketmek önemlidir. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir beslenme düzeni tercih edin. Aşırı miktarda zararlı kimyasal içeren şampuanlardan uzak durun. Saçlar yıkanırken deri kısmı çok hırpalamamaya özen gösterin. Saçlarınızı yıkarken tırnaklarınızla birlikte saç derinizi çok ovalarsanız saç deriniz kalkar ve kepek oluşumu görülür. Saçın hangi aralıklarla şampuanlandığı kadar, şampuanlarken saç derisine masaj yapılması ve ardından bol suyla saçta şampuan kalmayacak şekilde iyi bir durulama yapılması da önemlidir” şeklinde konuştu.