Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 15:04

Kişisel Gelişim Uzmanı Saygın’dan Etkili iletişim semineri

Tatbikat İlköğretim Okulu Müdürlüğü ’nün düzenlediği ’’Etkili İletişim’’ semineri öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Saygın’dan Etkili iletişim semineri

19 Kasım 2017 15:04

Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-yazar Oğuz Saygın’ın katıldığı seminer çok samimi ve verimli geçti. Özellikle öğrencilerle birlikte yapılan uygulamalı davranış ve öğretme etkinliği veliler tarafından çok beğenildi. Okul müdür vekili Şerafettin Macit bu tür etkinliklerin eğitim öğretim için çok faydalı olduğunu ve böyle etkinliklerin öğretmen-veli-öğrenci iletişimi açısından çok yararlı olduğunu belirterek buna benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.


Programa katılan Oğuz Saygın da, hafta sonunda tatilini böyle etkinliğe gelerek değerlendiren velilere teşekkür etti.


Kitaplarını da imzalayan Oğuz Saygın ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç