Kişisel Gelişim Uzmanı Saygın’dan Etkili iletişim semineri

Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-yazar Oğuz Saygın’ın katıldığı seminer çok samimi ve verimli geçti. Özellikle öğrencilerle birlikte yapılan uygulamalı davranış ve öğretme etkinliği veliler tarafından çok beğenildi. Okul müdür vekili Şerafettin Macit bu tür etkinliklerin eğitim öğretim için çok faydalı olduğunu ve böyle etkinliklerin öğretmen-veli-öğrenci iletişimi açısından çok yararlı olduğunu belirterek buna benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Programa katılan Oğuz Saygın da, hafta sonunda tatilini böyle etkinliğe gelerek değerlendiren velilere teşekkür etti.

Kitaplarını da imzalayan Oğuz Saygın ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.