Kivi bağırsağa, mango terlemeye iyi geliyor

Enç, mangonun ise terleme sonucu ortaya çıkan tuz ve demir kaybını önlediğini belirtti.

Hayati fonksiyonları sürdürmek için beslenmenin gerekli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Bazı besinler de bir takım sorunları vücuttan uzaklaştırmak için yardımcı oluyor. İçerdiği vitaminler nedeniyle sinirler, cilt ve saçlar için çok yararlıdır. Mango potasyum, lif ve kuvvetli bir anti-oksidan deposudur. A vitamini, C vitamini, E vitamini içerir. Kanı temizler, olgunlaşmış mango oldukça faydalıdır. Mangodaki ana gıda maddesi şekerdir. Ham mangonun üzerinde biraz tuz serpip yemek yaz aylarında aşırı terleme sonucu oluşan tuz ve demir kaybını azaltır. Yaz aylarında içecek tercihlerimizde farklı bir tat yaratacaktır” diye konuştu.

Kivinin Türkiye’de yaygın üretim alanına sahip olduğunu anlatan Enç şöyle devam etti: “Meyvelerde ekşimsi tat veren tek madde C vitamini değil, sitrik asit gibi farklı bileşenlerde ekşimsi tadı veriyor. Kivi de ki ekşilik tadı daha çok C vitamininden kaynaklanmakta. C vitamini kivide çok ciddi değerlerde vardır. Bunun yanında antioksidan, radikal giderme, indirgeme kapasitesi gibi çok önemli özelliklerin de kivide olduğu bilinmektedir. Fenolik ve flavonoid özellikleri açısından zengindir.Kivinin daha çok kanser hastalarına yönelik kullanıldığını vurgulayarak, birçok kanser çeşidinin tedavisinde önemli bir yere sahiptir.Kivide lif oranı yüksek. Lif oranı yüksek olunca su tutma kapasitesi de yüksek oluyor. Buna bağlı olarak bağırsakları çalıştırması ve kabızlığı önlemesi ayrıca önemli bir özelliğidir. Sodyum ve magnezyum başta olmak üzere kalsiyum, demir gibi birçok minerali de normal meyve standartlarından daha yüksek oranda olduğunu yapılan çalışmalarda sonuç olarak verilmiştir.”