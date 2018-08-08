Kızılay vekaletle kurban kesim kampanyası başlattı

Başkan Bozhalil, "Kayak federasyonuna 10 yıllık sözleşme ile kiraladığımız otelimiz vardı hiçbir ödeme alamadık" dedi.

Türk Kızılay’ı Erzurum Şubesi Başkanı Hüseyin Bozhalil, vekaletini yurtiçine vermek isteyen vatandaşların 750 TL yurtdışına vermek isteyen vatandaşların ise 590 TL ödemek zorunda olduklarını söyledi.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatan Türk Kızılay’ının 2007 den günümüze Kızılay kurban modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığını ifade eden Başkan Bozhalil, "Bu yıldan önce ki yıllarda da olduğu gibi kurban döneminde bağış severlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerinde binlerce ihtiyaç sahibine ulaştıracağız. Yoksul insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleriyle evlerine ve kalplerine mutluluk vermenin paylaşmanın ve paylaştırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kurbanın dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza kurbanları İslami kurallara göre kesilecektir. Elde edilen etler vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacaktır. 2016 yılında okul sezonu ve bayramlarda 3 bin çocuğa giyim sağladık. 2017 yılında 4 bin çocuk giyim sağladık. 2018 yılında 4 bin 500 çocuğun giyim ihtiyaçlarını giderdik yani 3 yılda 11 bin 500 çocuğa yardım eli uzattık. Gıda kolisi olarak 2016 yılı ramazan ayında 985 gıda kolisi dağıttık. 2017 yılı ramazan ayında bin 40 gıda kolisi dağıttık. 2018 yılı ramazan ayında 3 bin 718 gıda kolisi dağıttık toplam olarak 3 yılda 5 bin 743 aileye gıda kolisi dağıtımı yaptık. Konserve ve kavurma dağıtımlarımız ise 3 yılda 8 bin 52 aileye ulaştı. Sosyal yardımlarımız (Nakdi Yardım) ise 3 yılda toplam 126 bin 281’TL toplam 35 bin 150 kişiye yardım edilmiştir dağıtımlarımız ve yardımlarımız devam edecektir ayrıca vekaletini yurtiçine vermek isteyen vatandaşlar 750 TL yurtdışına vermek isteyen vatandaşlar ise 590 TL ödemek zorundadırlar. Bu bedeller üzerinden kredi kartına 4 taksit yaptırılabilecek. Organize sanayide malum bir yapı var oraya müracaatlarımızı yaptık genel merkezimizde olumlu bakıyor orada konservelerimizi ambalajlayıp kurban kesimlerimizi yapmayı düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.