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Kızılyar'dan Mevlit Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aziziye Belediye Başkan Aday adayı Mustafa Kızılyar, mübarek mevlit kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kızılyar mesajında "İslam dünyasında, Hazreti Peygamberin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Hazreti Muhammed (S.A.V) Yüce Allah'tan insanlığa gönderilmiş, bir rahmet peygamberi olarak inananların gönüllerinde taht kurmuştur. Cenabı-ı Allah varlık âlemini rahmet üzerine inşa etmiş, O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ancak Allah'ın asıl rahmeti insanları kurtuluşa davet etmek için gönderdiği mesajlarıdır. Bu mesajları insanlara ulaştıran peygamberler, Allah tarafından insanlığa gönderilmiş birer rahmet elçisidir. Yüce Yaratıcının insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi ise Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Muhammed'in ve O'nun insanlığa getirdiği mesajın evrensel bir rahmet olduğunu bizzat Yüce Allah ifade eder. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Mevlit kandillerini kutlarım." dedi.

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