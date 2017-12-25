Koçak İlköğretim okulunda ilk ders zili çaldı

Aşkale İstasyon Mahallesindeki TOKİ lojmanlarının bitirilip vatandaşlara teslim edilmesi akabinde yeni Eğitim Öğretim döneminde çocukların eski okulda eğitime başlaması sonrası sınıflarda yaşanan yığılmalar eğitimde sorunlar yaşanmasına sebep olmuştu.

Yaşanan sıkıntıların çözümü için devreye giren Milli Eğitim Bakanlığı TOKİ konutlarının olduğu yerde Koçak ilköğretim okulu yapımı için start verildi.

Okul açılış töreninde ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Şenol Polat, Jandarma Komutanı Semih Karakaş, ilçe Emniyet Müdür vekili Emre Yıldız , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , Ak parti ilçe başkanı A.Kerim Polat , CHP ilçe başkanı Cafer Akbaba , MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal , Kurum amirleri, Okul müdürleri katıldı.

Açılış konuşmalarını ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Gazeteci yazar Zekiye Çomaklı yaptı . Kurdale kesimi sonrası Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem katılımcılara okulu gezdirerek bilgiler verdi.

4 katlı ve 16 derslik Koçak ilköğretim okulunda özel öğrenciler için yapımı biten 2 derslik ve çok amaçlı 2 salon bulunuyor.