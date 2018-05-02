Kore Gazisi Sallabaş son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sallabaş’ın cenazesi Abdurahman Gazi mezarlığında toprağa verildi.
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, cenaze töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.
Cenaze törenine Kore gazisi Mehmet Sallabaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seyfettin Azizoğlu, 9’ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Gazi Mehmet Sallabaş’ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.