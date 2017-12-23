Korucular Başkanından Milletvekili Aydın’a teşekkür

Dr. Kamil Aydın’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada; “Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekilimiz Kamil Aydın, meclisteki konuşmalarında bizleri sık sık hatırlayarak gündemlerinde yer veriyorlar. Ayrıca Derneğimize ziyaretlerde bulunup, her daim yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bu nazik davranışları ve derneğimize sahip çıkma duruşundan ötürü vekilimize teşekkürü bir borç biliriz. Bizler de her zaman vekilimizin yanında olacağız. Erzurum Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği olarak bizler güvenlik korucuları ve şehit ailelerinin sorunları ve sorunlarının çözümleri için mücadele ediyoruz. Verdiğimiz bu mücadelede kıymetli milletvekillerimizi de bu mücadelemizde yanımızda görmek, onların desteklerini hissetmek de bizleri ve korucularımızı mutlu ediyor. Bu vesile ile, derneğimiz, dernek yönetimimiz ve korucularımız adına, tekraren MHP Erzurum Milletvekilimiz Aydın’a teşekkür ediyorum.” dedi.