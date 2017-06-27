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27 Haziran 2017 12:34

Koşapınar’da festival coşkusu

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen festivalde çifte bayram coşkusu yaşandı.

Koşapınar’da festival coşkusu

27 Haziran 2017 12:34


Bu yıl dördüncüsü tertip edilen etkinliğe, yurt dışından, Türkiye’nin farklı illerinden ve şehir merkezinden katılım oldukça yoğun oldu.


Programa Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Meclis üyeleri, daire amirleri, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Unus, Köy Muhtarı Osman Atalay, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tutar, köy sakinleri ve yüzlerce Koşapınarlı katıldı.


Programda konuşan Dernek Başkanı Haydar Unus ve Köy Muhtarı Osman Atalay, geleneksel hale getirdikleri festivale katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.


Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Dadaşlar Fasıl Ekibi, Halk Ozanları Rahim Sağlam ve İsrafil Öztürkoğlu katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.


Erzurum yöresel orta oyunları ve erkek bar ekibinin gösteri yaptığı şenlik akşam saatlerine kadar coşku içerisinde devam etti.




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