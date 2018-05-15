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15 Mayıs 2018 17:02

Köy öğrencilerine tarihi gezi

Erzurum’un ilçe ve köylerinde yaşayan ama hiç şehir merkezine gelmemiş öğrenciler için gezi programı düzenlendi.

Köy öğrencilerine tarihi gezi

15 Mayıs 2018 17:02


Erzurum İl ve Kültür Müdürlüğü’nce yürütülen “Kültürümü ve Tarihimi Öğreniyorum” adlı SODES projesi kapsamında Aziziye Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlköğretim Okulu ve Pasinler Övenler(Müceldili) İlköğretim Okullarında “Kitaplarla Kucaklaşmak” konulu seminer düzenlendi.


Seminer akabinde hafta sonu öğrenciler okullarından alınarak tarihi ve kültürel mekanlar gezdirildi. Öğrencilere Atatürk Evi, Yakutiye Medresesi, Çifte Minereli Medrese, Kongre Binası (Resim Heykel Müzesi), Aziziye Tabyaları, Mecidiye Tabyası ve Abdurrahman Gazi Türbesi gezdirildi.


Öğle arası Toprakkale köyünden olan öğrenciler ve Müceldili köyünden olan öğrenciler Müceldili Konağında ağırlanıp yemek ikramında bulunulduktan sonra köylerine geri gönderildi.




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