Köyde kadınların kış hazırlığı

Erzurum'un Olur ilçesinde köyde yaşayan kadınlar kış mevsimi öncesi ortaklaşa olarak evlerine kışlık makarna hazırlıyorlar.

Ormanağzı köyü kadınları bir araya gelerek birbirlerine kışın tüketilecek el makarnası siron, çorbalık yufka gibi yiyecekleri hazırlayıp kurutuyorlar. Kışın soğuk nedeniyle yufkanın açılmasının ve kurumasının zor olduğunu söyleyen köylü kadınlardan Gülistan Kurt, kışın ev içerisinde kışlık makarna yapmanın zor olduğunu belirterek, “Arkadaşlarla bir araya gelerek sırayla hepimize makarna kesiyoruz” dedi.

Naciye Yeğin ise yaptıkları makarnaları kurutup gurbetteki yakınlarına da gönderdiklerini söyledi.