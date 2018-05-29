Köylülerin yol çilesi

Köylülerin her yağmur sonrası evlerine gitmeleri adeta çileye dönüşüyor

Oltu’nun Bahçelikışla köyünde sekiz haneli mahalle sakinlerinin yıllardır köprü sorunu bir türlü çözülmedi. Mahalle sakinleri her yağmurdan sonra dereden geçip evlerine gitmeleri kabus oluyor.

Köylüler şehirden aldıkları eşyalarını sırtlayıp suya girerek geçirmek zorunda kalıyorlar. Yaşlı nineler ise dereyi geçmekte hayli zorlanıyorlar.

Köy sakinlerinden Saadettin Yıldız, “Biz köyümüzde hiç devlet desteği almadık. Şuan evimize gidemiyoruz. Her yıl bahar aylarında yağan yağmurların ardından dereden gelen sel yüzünden rahatlıkla evimize gidemiyoruz” dedi.

Bahçeli köyünden Ağabey Bulut ise “Şu an Oltu ilçemizden geldim. Yol bozuk dereden arabamla geçemiyorum. Arabamdaki eşyalarımı sırtımda götürmek zorunda kalacağım. Lütfen bize köprü yapın. Kime gittiysek ilgilenen olmadı” dedi.

85 yaşındaki Nuriye Yıldız ise “Oltu ya gidip geliyorum servisten indikten sonra dereyi geçemiyorum birisi illaki olacak ki ya sırtına ala geçire ya da elimden tuta geçire ne olur bize bir köprü yapım ben yaşlıyım gidemiyorum gelemiyorum” dedi.