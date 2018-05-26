Kravatını çıkardı, at bindi, vatandaşlardan yakın ilgi gördü

Vatan uğruna can veren şehitlerimizin dökülen kanlarının Türk Milletinin tapu senedi olduğunu ifade eden Yurdigül, “Milli ve manevi değerlerimiz sarılarak güçlenip kök salarız” dedi.

Çiftlik Mahallesinde vatandaşların isteği üzerine ata binen genç vekil adayı gönüllere taht kurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yürdigül Alvarlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Cuma Namazını Alvar Camiinde kılan Yurdigül, Efe Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra vatandaşlar ile hasbihal eden Yurdigül, ülkenin içinde bulunduğu durumu ve şer güçler tarafından oynanan oyunlar hakkında sohbet etti.

Savaşların artık ekonomi üzerinden yürütüldüğünün altını çizen Adem Yurdigül, “Dış mihrakların uşaklığını yapan içimizde ki hainler ve dış ülkelerdeki fikir babaları, Türk Milletini diz çöktürmek için var güçleri ile çalışıyorlar. Özellikle kur üzerinden operasyon yaparak seçim öncesi panik havası estirip oy devşirmenin gayreti içindeler. Ancak unuttukları bir şey var, oda ayak oyunları ve manipülasyonlar ile bu milleti kimsenin diz çöktüremeyeceğidir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir olarak, beraber olarak, liderlerimize sıkı sıkı sarılarak bu oyunları bozacağız. Dünya’yı yönetmek isteyenler üzerimize geliyor. Kuklalarını yönetime getirme gayreti içindeler. Bunu 15 Temmuz’da denediler olmadı, şimdi farklı bir yol izliyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi kesinlikle bu oyunları bozacaktır, tıpkı 15 Temmuz’da bozduğu gibi” dedi.

Şehitleri Unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yürdigül, Alvar ziyaretinin ardından vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitlerimizi ziyaret ederek, kabirleri başında dua etti. Şehitlerimizin döktükleri kanın ülkemizin tapu senedi olduğunu ifade eden Yurdigül, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve bizlere emanet ettikleri yakınlarını hiç bir zaman unutmayacağız” dedi.

Çiftlik Mahallesinde At Bindi

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yürdigül Karskapı Şehitliği ziyaretinin ardından Çiftlik Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Cirit atları ile meşhur olan mahallede ata binmeyi ihmal etmeyen Yurdigül’ün profesyonel biniciliği dikkat çekti. Ata biniş tekniği ve hâkimiyeti vatandaşlar tarafından takdir topladı. Meclise göndereceğimiz vekillerin köylünün halinden anlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Sayın vekillerimiz bizleri ziyarete geldiklerinde ayakkabıları tozlanmasın diye çaba sarf ediyorlar. Bize bizim halimizden anlayan, takım elbise giyinen ama yeri geldiğinde kravatını çıkarıp at binip cirit oynayabilen vekiller lazım. Kısacası bizi bilen, derdimizle dertlenen vekiller lazım” diye konuştular.