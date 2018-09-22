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Küçük Sedanur'un cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp'a getirildi

Kars’ta meyve toplamaya çıktığı sırada kaybolduktan 7 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Kars'ta meyve toplamaya çıktığı sırada kaybolduktan 7 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.


Kağızman Devlet Hastanesi morguna getirilen küçük Sedanur'un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından ambulansla Erzurum'a getirildi.


Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sedanur Güzel'in cenazesi Kars'a gönderilecek.

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