Kısa bir süre önce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreterliğine atanan Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı ve Orhan Deligöz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Prof. Dr. Osman Demirdöğen’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundular.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgiler veren Demirdöğen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.