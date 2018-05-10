KUDAKA perakende sektörü ve esnaf araştırması yayımlandı

Son dönemde özellikle AVM ve Zincir Market şubesi sayılarındaki ciddi artışlar ışığında esnaf kanadındaki değişimler ve mevcut sorunların çözülmesi için öneriler araştırmanın temelini oluşturdu.

Raporda dünyadaki dönüşüme paralel olarak Türkiye’de de organize perakende sektörünün büyüklüğü artarken esnafın temsil ettiği geleneksel kanalın büyüklüğünün azaldığı, organize kanalın büyüklüğünün artmasında indirim marketlerinin yaygınlaşmasının önemli rol oynadığı belirlendi. Ayrıca Türkiye genelinde en çok mağazaya sahip olan 3 büyük indirim marketinin mağaza sayılarını hızlı bir şekilde artırmaya devam ettikleri, sadece ilk üç firmanın toplam mağaza sayısının 2017 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 18229’a TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde ise 240’a ulaştığı belirtildi.

Araştırmada esnafın sorunlarının yerel farklılıklar arz etse de ülke genelinde benzerlik arz ettiği ortaya kondu. Esnafın kendi içerisinde işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği, buna yönelik tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kurulabileceği, ayrıca meslek odalarının etkinliğinin arttırılmasının da esnafın gelişmesi açısından elzem olduğu araştırmada öne çıkan hususlar arasında yer aldı.

Gelir dağılımında adaletin sağlanmasında önemli katkısı bulunan esnafın, piyasada rekabetin oluşmasını engellememek kaydıyla merkezi ve yerel politikalarla korunması gerektiği araştırma sonucunda vurgulanan hususlar arasında yer aldı.

Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli örnekleri mevcut olan Alışveriş Caddesi kavramının yerele özgü bir üslupla uygulanması da esnafın geliştirilmesi adına öne çıkan öneriler arasında yer aldı.

Hazırlanan raporun sektörde adil bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz.