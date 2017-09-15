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15 Eylül 2017 10:27

KUDAKA ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları bilgilendirme toplantıları düzenlenecek

KUDAKA ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları bilgilendirme toplantıları start alıyor.

KUDAKA ulusal ve uluslararası destek mekanizmaları bilgilendirme toplantıları düzenlenecek

15 Eylül 2017 10:27


KUDAKA uzmanlarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezleri ve tüm ilçelerinde “Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları”nın anlatılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.


Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 2017 Yılı Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları Bilgilendirme Toplantısı Takvimi şöyle belirlendi;


ERZURUM/MERKEZ 25 Eylül 2017 Pazartesi 13.30 ETSO Büyük Toplantı Salonu


TORTUM 19 Eylül 2017 Salı 10:00 Belediye Düğün Salonu


UZUNDERE 14.30 Kaymakamlık Toplantı Salonu


TEKMAN 13:30 Aras Konferans Salonu


KARAYAZI 13:30 Karayazı İ.H.L Konferans Salonu


PASİNLER 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Halk Eğitim Toplantı Salonu


NARMAN 15:00 Burhanettin Eser (Belediye) Kültür Merkezi


PAZARYOLU 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu


İSPİR 14:30 İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Düğün ve Konferans Salonu


HINIS 10:00 Hınıs Kültür Merkezi Konferans Salonu


KARAÇOBAN 14:30 YİBO Konferans Salonu


ÇAT 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu


AŞKALE 10:00 Halk Eğitim Merkezi


OLUR 10:30 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu


ŞENKAYA 14:30 75. Yıl YİBO Konferans Salonu


KÖPRÜKÖY 22 Eylül 2017 Cuma 10:00 Kaymakamlık Toplantı Salonu


HORASAN 14:30 Halk Eğitim Merkezi/Hükümet Konağı konferans Salonu


ERZİNCAN/MERKEZ 27 Eylül 2017 Çarşamba 13:30 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu


REFAHİYE 19 Eylül 2017 Salı 13:30 Nezahat Çeçen Ortaokulu Toplantı Salonu


ÜZÜMLÜ 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Belediye Toplantı Salonu


TERCAN 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu


KEMAH 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Kemah Necatibey Ortaokulu Toplantı Salonu


İLİÇ 14:30 Milli Eğitim Toplantı Salonu


KEMALİYE 22 Eylül 2017 Cuma 13:30 Atatürk Kültür Merkezi


ÇAYIRLI 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:00 Kültür Merkezi


OTLUKBELİ 14:30 Toplum Merkezi Toplantı Salonu


BAYBURT/MERKEZ 26 Eylül 2017 Salı 10:00 Turizm İl Müdürlüğü Şair Zihni Toplantı Salonu


DEMİRÖZÜ 19 Eylül 2017 Salı 13:30 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu


AYDINTEPE 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu




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