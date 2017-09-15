KUDAKA uzmanlarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezleri ve tüm ilçelerinde “Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları”nın anlatılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 2017 Yılı Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları Bilgilendirme Toplantısı Takvimi şöyle belirlendi;

ERZURUM/MERKEZ 25 Eylül 2017 Pazartesi 13.30 ETSO Büyük Toplantı Salonu

TORTUM 19 Eylül 2017 Salı 10:00 Belediye Düğün Salonu

UZUNDERE 14.30 Kaymakamlık Toplantı Salonu

TEKMAN 13:30 Aras Konferans Salonu

KARAYAZI 13:30 Karayazı İ.H.L Konferans Salonu

PASİNLER 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Halk Eğitim Toplantı Salonu

NARMAN 15:00 Burhanettin Eser (Belediye) Kültür Merkezi

PAZARYOLU 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu

İSPİR 14:30 İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Düğün ve Konferans Salonu

HINIS 10:00 Hınıs Kültür Merkezi Konferans Salonu

KARAÇOBAN 14:30 YİBO Konferans Salonu

ÇAT 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu

AŞKALE 10:00 Halk Eğitim Merkezi

OLUR 10:30 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu

ŞENKAYA 14:30 75. Yıl YİBO Konferans Salonu

KÖPRÜKÖY 22 Eylül 2017 Cuma 10:00 Kaymakamlık Toplantı Salonu

HORASAN 14:30 Halk Eğitim Merkezi/Hükümet Konağı konferans Salonu

ERZİNCAN/MERKEZ 27 Eylül 2017 Çarşamba 13:30 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

REFAHİYE 19 Eylül 2017 Salı 13:30 Nezahat Çeçen Ortaokulu Toplantı Salonu

ÜZÜMLÜ 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Belediye Toplantı Salonu

TERCAN 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu

KEMAH 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Kemah Necatibey Ortaokulu Toplantı Salonu

İLİÇ 14:30 Milli Eğitim Toplantı Salonu

KEMALİYE 22 Eylül 2017 Cuma 13:30 Atatürk Kültür Merkezi

ÇAYIRLI 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:00 Kültür Merkezi

OTLUKBELİ 14:30 Toplum Merkezi Toplantı Salonu

BAYBURT/MERKEZ 26 Eylül 2017 Salı 10:00 Turizm İl Müdürlüğü Şair Zihni Toplantı Salonu

DEMİRÖZÜ 19 Eylül 2017 Salı 13:30 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

AYDINTEPE 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu