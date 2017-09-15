KUDAKA uzmanlarınca Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezleri ve tüm ilçelerinde “Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları”nın anlatılacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, 2017 Yılı Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmaları Bilgilendirme Toplantısı Takvimi şöyle belirlendi;
ERZURUM/MERKEZ 25 Eylül 2017 Pazartesi 13.30 ETSO Büyük Toplantı Salonu
TORTUM 19 Eylül 2017 Salı 10:00 Belediye Düğün Salonu
UZUNDERE 14.30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
TEKMAN 13:30 Aras Konferans Salonu
KARAYAZI 13:30 Karayazı İ.H.L Konferans Salonu
PASİNLER 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Halk Eğitim Toplantı Salonu
NARMAN 15:00 Burhanettin Eser (Belediye) Kültür Merkezi
PAZARYOLU 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
İSPİR 14:30 İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Düğün ve Konferans Salonu
HINIS 10:00 Hınıs Kültür Merkezi Konferans Salonu
KARAÇOBAN 14:30 YİBO Konferans Salonu
ÇAT 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu
AŞKALE 10:00 Halk Eğitim Merkezi
OLUR 10:30 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
ŞENKAYA 14:30 75. Yıl YİBO Konferans Salonu
KÖPRÜKÖY 22 Eylül 2017 Cuma 10:00 Kaymakamlık Toplantı Salonu
HORASAN 14:30 Halk Eğitim Merkezi/Hükümet Konağı konferans Salonu
ERZİNCAN/MERKEZ 27 Eylül 2017 Çarşamba 13:30 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
REFAHİYE 19 Eylül 2017 Salı 13:30 Nezahat Çeçen Ortaokulu Toplantı Salonu
ÜZÜMLÜ 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Belediye Toplantı Salonu
TERCAN 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
KEMAH 21 Eylül 2017 Perşembe 10:00 Kemah Necatibey Ortaokulu Toplantı Salonu
İLİÇ 14:30 Milli Eğitim Toplantı Salonu
KEMALİYE 22 Eylül 2017 Cuma 13:30 Atatürk Kültür Merkezi
ÇAYIRLI 25 Eylül 2017 Pazartesi 10:00 Kültür Merkezi
OTLUKBELİ 14:30 Toplum Merkezi Toplantı Salonu
BAYBURT/MERKEZ 26 Eylül 2017 Salı 10:00 Turizm İl Müdürlüğü Şair Zihni Toplantı Salonu
DEMİRÖZÜ 19 Eylül 2017 Salı 13:30 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
AYDINTEPE 20 Eylül 2017 Çarşamba 10:00 Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu