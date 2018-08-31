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31 Ağustos 2018 16:29

KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 102.

KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da toplandı

31 Ağustos 2018 16:29

Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzurum’da gerçekleştirildi.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;


Ocak-Haziran 2018 dönemine ait Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) birim faaliyet raporu görüşülerek onaylandı. Ajans 2019 Çalışma Programı ve bütçesinin hazırlanması karara bağlandı.


KUDAKA toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun yanı sıra, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik katıldı.




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