KUDAKA’dan yılsonu değerlendirme toplantısı

Bölgede faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın-medya kuruluşları temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılında bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik başarılı araştırma, raporlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiğini; bu süreçte Ajansı destekleyen basın ve medya kuruluşu temsilcilerine ve Ajans çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Önümüzdeki üç yıl içinde özellikle sağlık, spor ve kış turizmi konularına odaklanacaklarını ifade eden Demirdöğen; bu konuda fizibilite, araştırma ve mali destek çalışmalarına devam edeceklerini ve 2018 yılı mali destek programlarını da kısa bir süre içinde ilan edeceklerini belirtti.

Ajans personeli ve birim başkanlarının da yer aldığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Demirdöğen, Ajans faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, daha etkin ve verimli çalışmaların ortaya konulabilmesinde basının çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Basın temsilcilerinin bölgenin kalkınması ve gelişmesine yönelik önerilerinin paylaşıldığı toplantı, gelecek dönemde daha etkin işbirliği yapmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişi yapılmasıyla sona erdi.