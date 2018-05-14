KUDAKA’ya sınavla 5 uzman personel ve 1 iç denetçi alımı yapılacak

KUDAKA’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 14 Mayıs - 04 Haziran 2018 tarihleri ve 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanacak Adayların İlanı: 22 Haziran 2018

Sözlü Sınav Tarihi: 26-27 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvuru Yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/Erzurum” denildi.