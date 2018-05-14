Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 13:52

KUDAKA’ya sınavla 5 uzman personel ve 1 iç denetçi alımı yapılacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 5 uzman personel ve 1 iç denetçi alımı yapılacak.

KUDAKA’ya sınavla 5 uzman personel ve 1 iç denetçi alımı yapılacak

14 Mayıs 2018 13:52


KUDAKA’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.


Sınav Başvuru Tarih ve Saatleri: 14 Mayıs - 04 Haziran 2018 tarihleri ve 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)


Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanacak Adayların İlanı: 22 Haziran 2018


Sözlü Sınav Tarihi: 26-27 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır.


Başvuru Yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/Erzurum” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç